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醫大生被酒駕撞死後…台中大執法 一天抓29件17人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

陳姓醫大生在8日騎機車行經台中市西屯區時，遭酒駕闖紅燈的吳姓洗車工撞死，台中市警局從昨天開始，展開連續3天的大執法勤務，首日出動警力537人，市警局統計首日績效，已查獲29件酒駕案件，一共有17人依公共危險罪送辦。

台中市警局表示，8日的醫大生遭酒駕者撞死的交通事故，引起社會大眾關切，迅速因應調整執法重點，除連續3天執行全市取締酒駕專案勤務外，日後仍將以不定時、不定點方式，針對深夜時段或易發生酒駕路段，加強取締酒後駕車行為，希望透過強勢、精準執法作為，全力遏止憾事再生。

據統計，台中市去年（2024年）酒駕交通事故與前年（2023年）相比較，死亡減少15人(降低44.1%)，受傷減少196人(降低13.8%)。

以去年酒駕案件每10萬人死傷數排序，台中市則於全國各縣市中排名第8低，針對每件酒駕死亡案件，市警局都會進行專案分析檢討，滾動式調整勤務規畫，除每月至少規畫6至8次(其中包含連續3日)全市執行取締酒駕勤務。

另外也會針對易發生酒駕肇事或違規之時段、路段精準執法，24小時全天候機動全面巡守，藉由多攔多檢多查方式，以高強度執法頻次，防制酒駕事故。

市警局表示，未來將持續強化酒駕溯源專案，持續辦理防制酒駕宣導活動，透過多元之方式宣導，貫徹市長「全民拒酒駕」政策，以提供市民安全交通環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓醫大生遭酒駕者撞死，台中市警局展開連續三天的大執法，查獲17人送辦。圖／台中市警局提供
陳姓醫大生遭酒駕者撞死，台中市警局展開連續三天的大執法，查獲17人送辦。圖／台中市警局提供
陳姓醫大生遭酒駕者撞死，台中市警局展開連續三天的大執法，查獲17人送辦。圖／台中市警局提供
陳姓醫大生遭酒駕者撞死，台中市警局展開連續三天的大執法，查獲17人送辦。圖／台中市警局提供

交通事故 台中市 大執法 酒駕

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