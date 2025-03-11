影／急診室暴力！男子不滿要出院 無視警察在場「朝護理師丟拐杖」
部立屏東醫院急診室昨發生醫療暴力，46歲賴姓男子不滿要出院，先將護理站的椅子、血壓機推倒，院方報警後，警方到場時，賴竟無視警方在場，還將拐杖丟向護理師，造成護理師肩膀受傷、頭暈，警方當場將賴男依現行犯逮捕移送法辦。
部立屏東醫院醫師劉峻杰說，賴男是9日上午消防局救護車從火車站送來，賴男因全身無力，經醫生檢查後，相對穩定，留院觀察後預計10日早上出院，出院過程中，賴男在急診時有些情緒不穩，先對同仁丟東西，推倒血壓計，這時已報警。
劉峻杰說，警方到場後，賴男竟將拐杖丟向護理師，造成護理師肩部挫傷、頭暈不適，全身無力，護理師就診後，返家休息。因為賴男有攻擊，警方依現行犯將賴男逮捕。
院方指出，過去在急診大多遇言語暴力，這次警方都已到場，竟還持續攻擊，是較少發生的情況。
屏東地檢署表示，檢方訊問後，賴男涉有醫療法第106條第3項妨害醫療人員執行醫療業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且賴男在屏東沒有固定居所，之前有多次通緝紀錄，且賴男已不是第一次違反醫療法，有逃亡及反覆實施之虞，昨向屏東地方法院聲請羈押賴男，法院裁定羈押。
檢方表示，醫療暴力對醫療人員的身心健康構成威脅，也嚴重影響到醫療環境，對任何醫療暴力，絕不姑息及容忍，將依法從嚴查辦，保障第一線醫護人員的人身安全。
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