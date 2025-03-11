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印尼船員澎湖外海落海嗆傷 海巡緊急救援

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

澎湖縣七美鄉外海西南27浬處，今早8時許發生一名印尼籍船員不慎落海後，被救起時因嗆傷而意識不清，海巡隊接獲報案、請求後送就醫至馬公醫院，巡防艇於9時許和該船會合，順利將人接走，目前該名船員已逐漸恢復意識。

海巡署金馬澎分署表示，艦隊分署第八(澎湖)海巡隊今早8時8分接獲第十三巡防區轉「昇○德」漁船家屬118報案，該船於七美西南27浬處，船上有1位印尼籍船員意識不清，急需後送就醫，請求派艇趕往後送救援；該隊接獲報案後隨即派遣線上PP-10071巡防艇緊急趕往救援，於9時15分在七美西19浬處與「昇」船會合。

據了解，該名印尼籍船員於作業不慎落海嗆傷，目前已逐漸恢復意識，考量七美離島醫療資源有限，海巡將人後送馬公醫院就醫，PP-10071巡防艇於11時順利抵達馬公並交由澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。

澎湖縣七美鄉外海西南27浬處，今早8時許發生一名印尼籍船員不慎落海後，被救起時因嗆傷而意識不清。圖／海巡署提供
澎湖縣七美鄉外海西南27浬處，今早8時許發生一名印尼籍船員不慎落海後，被救起時因嗆傷而意識不清。圖／海巡署提供
澎湖縣七美鄉外海西南27浬處，今早8時許發生一名印尼籍船員不慎落海後，被救起時因嗆傷而意識不清。圖／海巡署提供
澎湖縣七美鄉外海西南27浬處，今早8時許發生一名印尼籍船員不慎落海後，被救起時因嗆傷而意識不清。圖／海巡署提供

海巡署 澎湖縣 馬公

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