金門女大學生想當模特兒打工遭詐騙56萬 還被威脅恐嚇...

詐騙手法層出不窮，有不少學生因為涉世未深，容易遭犯罪集團詐騙，連金門大學學生也逃不過詐騙受害，其中一名女大生為了想當模特兒打工遭騙56萬元，直到家人發現不對勁，才報警處理。

根據警政署「打詐綱領2.0」統計，詐騙案件持續高發，其中23歲以下學生族群受害比例達19%，顯示加強校園防詐宣導的迫切性。金門縣警局自今年以來已舉辦123場防詐宣導，其中58場與金門大學合作。但金門轄內大學生受害案件仍達64件，佔整體詐欺案件16%。詐騙類型以「假中獎通知」、「假網拍」、「假買家騙賣家」、「假投資」、「假色情應召詐財」及「假租屋廣告」最為常見，顯示詐騙手法多元且仍有防範空間。

警方指出，近期金門大學生遭詐騙金額最高的案件，是一名女學生透過交友軟體「探探」尋找模特兒參與校內展覽，期間認識一名男網友，雙方加LINE後熟識。該男子自稱在合法賭場擔任會計，並邀約見面，卻藉口須徵得公司經理同意，要求被害人與其經理溝通。

經理起初確認雙方有約，隨後改稱公司並非合法博弈業者，擔心被害人是假冒警察釣魚，要求其提供存摺明細、翻拍身分證，並詢問家庭狀況。隨後，經理謊稱與網友見面須支付抵押金，要求被害人購買6萬元Apple Store點數並翻拍回傳，並開始威脅恐嚇，陸續要求購買總計56萬元的Apple Store與MyCard點數，最終被害人家屬發現異常，才帶她到警局報案。

此外，警方指出，學生常見詐騙手法還包括「愛心捐款詐騙」與「假中獎詐騙」。例如，一名學生日前在Instagram收到一則來自「拾柒攝像館」的中獎通知，對方表示獎品可兌換現金，卻遲遲未轉帳，當被害人聯繫後，對方提供自稱「台銀系統工程師」的LINE帳號，要求加入好友。該「工程師」偽稱系統發現帳戶有問題，需進行認證，被害人未加懷疑，依指示操作後，驚覺帳戶內20萬895元遭全數轉出，才驚覺受騙報案。

金門縣警局與金門大學昨舉辦「校園防詐記者會」，雙方簽署打詐識詐合作備忘錄，期望提升師生防詐意識，減少詐欺案件發生與財損。