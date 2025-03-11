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驚！出生7小時兒成「死胎」將火化 失聯移工媽報警

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

自雲林逃逸北上的黃姓越南籍女移工，本月4日上午在桃園市桃園區婦產科診所產子，兒子出生6小時突呼吸不順急救無效，院方火速開立「胎死腹中」的死產證明並排定7日火化，黃女報警阻止，檢警昨完成解剖，將待病理報告出爐，若涉醫療疏失會主動偵辦。

協助黃女報案的桃園市新住民協會總幹事金荷說，這對失聯移工因為怕進出大醫院遭逮，選擇移工圈內出名的婦產科診所產檢，但沒有一般的產檢手冊，除了婦產科、人工流產、內外科也可看。

黃女本月4日上午，才懷孕38周就要分娩，到院後10點30分產下3500公克兒子，但是下午5點醫生僅告知「孩子死了」沒說原因，孩子的爸爸吵著要知道原因，要院方給交代，當時院方曾告知，若是鬧事將報警處理，詎料，孩子的爸爸才下樓就被警察抓走，家屬懷疑醫院通風報信。警方則說，孩子的爸在桃園市區路上遇巡邏警網盤查，得知是逃逸移工直接送移民署收容，並非接獲檢舉。

黃女親友原打算先將孩子冰存查死因，但醫院找熟識的殯葬業者5日將孩子接走辦入殮，並通知媽媽6日上午7點要火化，家屬還有孩子哭鬧6小時活生生的影片，怎麼突然就死了，懷疑簡陋設備的診所和醫生根本就是無照的黑心醫院於是報警處理。桃園分局武陵派出所據報，同時報請桃園地檢署檢察官指揮，暫停殯葬業者火化，昨天完成孩子遺體相驗，並由法醫研究所完成解剖採證後，發還家屬。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，目前男嬰雙親尚未提告，外勤檢察官會同法醫相驗解剖，初步檢視男嬰並無外傷，排除受虐可能，至於孩子猝死的原因，將等法醫研究所的解剖報告月餘後出爐，若真有人為疏失，涉及「過失致死」罪嫌將主動究辦。

黃姓越南女移工本月4日上午產子，但兒子下午5點就沒了呼吸心跳，懷疑診所有疏失。記者陳恩惠／翻攝
黃姓越南女移工本月4日上午產子，但兒子下午5點就沒了呼吸心跳，懷疑診所有疏失。記者陳恩惠／翻攝
桃園市新住民協會總幹事金荷幫黃女報警，警方到診所釐清，負責接生的醫生表示，孩子出生後母嬰同床，直到下午疑似呼吸有問題，進行急救40分鐘後仍不治，因此安排殯葬業者火化事宜；目前檢警已介入偵辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園市新住民協會總幹事金荷幫黃女報警，警方到診所釐清，負責接生的醫生表示，孩子出生後母嬰同床，直到下午疑似呼吸有問題，進行急救40分鐘後仍不治，因此安排殯葬業者火化事宜；目前檢警已介入偵辦。記者陳恩惠／翻攝

失聯移工 婦產科 桃園地檢署

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