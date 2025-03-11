影／台中公車北屯進站出包 撞倒路牌波及機車騎士受傷

台中客運公車司機今天中午行經北屯區要入站時，因不明原因擦撞路牌，導致路牌倒塌，當時行經該處王姓機車騎士為閃避而摔倒，釀一人受傷，警方調查，二人都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因待查。

第五警分局在今天中午12時許獲報，北屯區祥順一街、廍子路發生1起公車撞倒路牌的交通事故，警方到場調查，陳姓男子（55歲）駕駛的台中客運，沿北屯區廍子路南往北方向直行，行經案發地點時，向右靠站時不慎擦撞路牌。

當時王姓男子（38歲）騎機車行經該處，為閃避路牌而摔倒，2名駕駛的酒測值都是0，公車駕駛及車上1名乘客均無受傷，騎士右手擦挫傷。詳細肇事原因由鑑定單位研判。