國3清水段發生5車連環撞 竟是小客車故障未放警告標誌

國道3號南向174.5公里（清水路段）上午發生5車（4小客車、1大貨車）追撞事故，國道7隊大甲分道表表示，起因是1輛小客車9時35分因故障停於內側車道，竟未擺放警告標誌，遭後方4車連撞而肇事，共造成2人輕傷送梧棲童綜合醫院就醫，路況於10時14分排除。有關肇事經過及肇因正研判持續調查釐清中。

大甲分隊指出，這起交通事故是因第一輛小客車因故障停於內側車道，並未於後方100公尺以上擺設警告標誌，先遭後方1輛小客車疑未注意車前狀態追撞後，再擦撞另1輛C小客車；而此時1輛大貨車疑未注意車前狀態，再追撞一旁的小客車而肇事，成為4部小客車、1部大貨車的5車連環撞事故。