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國3清水段發生5車連環撞 竟是小客車故障未放警告標誌

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國道3號南向174.5公里（清水路段）上午發生5車（4小客車、1大貨車）追撞事故，國道7隊大甲分道表表示，起因是1輛小客車9時35分因故障停於內側車道，竟未擺放警告標誌，遭後方4車連撞而肇事，共造成2人輕傷送梧棲童綜合醫院就醫，路況於10時14分排除。有關肇事經過及肇因正研判持續調查釐清中。

大甲分隊指出，這起交通事故是因第一輛小客車因故障停於內側車道，並未於後方100公尺以上擺設警告標誌，先遭後方1輛小客車疑未注意車前狀態追撞後，再擦撞另1輛C小客車；而此時1輛大貨車疑未注意車前狀態，再追撞一旁的小客車而肇事，成為4部小客車、1部大貨車的5車連環撞事故。

國道第七大隊呼籲用路人，高速公路行車速度快，車輛發生故障時應先盡量將車輛滑行至路肩，並於後方50公尺以上擺設警告標誌，若是在車道上尤須於後方100公尺以上擺放標誌，用路人更應注意自身安全，站至護欄外或車輛前方適當距離通報呼救待援。

國道3號南向174.5公里清水路段上午發生4輛小客車、1輛大貨車的5車連環撞事故。圖／大甲分隊提供
國道3號南向174.5公里清水路段上午發生4輛小客車、1輛大貨車的5車連環撞事故。圖／大甲分隊提供
國道3號南向174.5公里清水路段上午發生4輛小客車、1輛大貨車的5車連環撞事故。圖／大甲分隊提供
國道3號南向174.5公里清水路段上午發生4輛小客車、1輛大貨車的5車連環撞事故。圖／大甲分隊提供
國道3號南向174.5公里清水路段上午發生4輛小客車、1輛大貨車的5車連環撞事故。圖／大甲分隊提供
國道3號南向174.5公里清水路段上午發生4輛小客車、1輛大貨車的5車連環撞事故。圖／大甲分隊提供
國道3號南向174.5公里清水路段上午發生4輛小客車、1輛大貨車的5車連環撞事故。圖／大甲分隊提供
國道3號南向174.5公里清水路段上午發生4輛小客車、1輛大貨車的5車連環撞事故。圖／大甲分隊提供

交通事故 標誌 車道

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