印尼籍漁工作業不慎落海 澎湖海巡馳援

一名機車騎士日前在台中市北區崇德路一段一處路口，錄下高中生護送老人家過馬路的感人畫面。當時正值放學時間，路邊站著一名老人和一群學生，由於車流量不小，老人站在路邊的斑馬線上不知所措。這時一名高中生走上前，護送老人過馬路，這一幕被騎士錄下，大讚「現今社會有那麼暖的畫面已經不多了」。

2025-03-11 10:43