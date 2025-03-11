印尼籍漁工作業不慎落海 澎湖海巡馳援
澎湖籍漁船「昇聯德」漁船1名印尼籍漁工在海上作業時，不慎落海嗆傷，澎湖海巡隊緊急馳往救援，並由消防局救護車送往三總澎湖醫院就治脫險。
艦隊分署澎湖海巡隊今天上午8時8分接獲第13巡防區轉「昇聯德」漁船家屬報案，此船於七美西南27浬處作業時，船上有1名印尼籍船員落海，意識不清，急需後送就醫，請求派艇趕往後送救援。
海巡隊獲報後派遣線上PP-10071巡防艇趕往救援，於9時15分在七美西19浬處會合，考量七美離島醫療資源有限，直接後送馬公醫院就醫，11時順利抵達馬公，交由澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。
澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將展開救援任務，以保障漁民生命財產安全。
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