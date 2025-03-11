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桃園三仙巷、養生館遭掃蕩 這國籍應召女子最多

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢警分局今年迄今，共破獲2起妨害風化案件，分別查獲媒介不法性交易養生館及應召集團，共計查獲負責人含員工6人、應召女子10人、嫖客10人，查扣不法所得、監視器設備、帳冊、潤滑油及保險套等相關證物，全案依刑法妨害風化罪及社會秩序維護法偵辦並裁罰。

為維護社會風氣並取締不法色情場所，桃園市中壢警分局持續展開靖黃專案，今年1月23日22時接獲檢舉，指稱中壢區環西路上養生館涉嫌提供性交易，遂由中壢分局組成專案小組掌握犯罪事證聲請搜索票，嗣時機成熟後強力執行，查獲負責人及應召女子，現場查扣監視器設備、帳冊及潤滑油等證物。

3月8日晚間11時，針對轄內「三仙巷」展開掃蕩行動，經長期偵蒐後聲請搜索票獲准，由中壢警分局專案小組同步前往3處據點執行，成功查獲該應召集團負責人、員工4人、泰國、越南及本國籍應召女子9人（台灣籍3人、越南籍2人、泰國籍4人）與嫖客10人（含本國籍及越南籍），現場查扣現金、監視器設備、帳簿、潤滑油及保險套等證物。

中壢警分局長林鼎泰表示，去年度查獲妨害風化案件共計83件，移送217人，將持續不斷掃蕩色情行業，以淨化轄內治安維護善良風氣。呼籲業者切勿以身試法，民眾若發現可疑場所，也透過110或1999專線檢舉，共同維護治安，打造安全的生活環境。

桃園市中壢警分局今年迄今，共破獲2起妨害風化案件，分別查獲媒介不法性交易養生館及應召集團，共計查獲負責人含員工6人、應召女子10人、嫖客10人，查扣不法所得、監視器設備、帳冊、潤滑油及保險套等相關證物。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢警分局今年迄今，共破獲2起妨害風化案件，分別查獲媒介不法性交易養生館及應召集團，共計查獲負責人含員工6人、應召女子10人、嫖客10人，查扣不法所得、監視器設備、帳冊、潤滑油及保險套等相關證物。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢警分局今年迄今，共破獲2起妨害風化案件，分別查獲媒介不法性交易養生館及應召集團，共計查獲負責人含員工6人、應召女子10人、嫖客10人，查扣不法所得、監視器設備、帳冊、潤滑油及保險套等相關證物。記者翁唯真／翻攝
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桃園市中壢警分局今年迄今，共破獲2起妨害風化案件，分別查獲媒介不法性交易養生館及應召集團，共計查獲負責人含員工6人、應召女子10人、嫖客10人，查扣不法所得、監視器設備、帳冊、潤滑油及保險套等相關證物。記者翁唯真／翻攝
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桃園市中壢警分局今年迄今，共破獲2起妨害風化案件，分別查獲媒介不法性交易養生館及應召集團，共計查獲負責人含員工6人、應召女子10人、嫖客10人，查扣不法所得、監視器設備、帳冊、潤滑油及保險套等相關證物。記者翁唯真／翻攝

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