樹林無極慈玄堂女信徒慘死 竟是遭夫、兄及女宮主聯手痛毆

新北市樹林「無極慈玄堂」創辦人韓宜蓁，涉嫌在前年4月1日晚間9時許，因鍾姓女信徒言語觸怒韓女，竟與同為信徒的鍾女林姓丈夫和鍾女胞兄，共同在宮廟內，持掃把痛毆鍾女，以致全身是傷暈眩在地，後因氣管誤吸入嘔吐物致死。新北地方法院依共同犯傷害致死罪，判韓女徒刑13年2月、林男4年，鍾兄徒刑8年6月。

判決指出，韓女為無極慈玄堂創辦人，死者、其夫和胞兄一家人均為其信徒，尊稱韓女為創辦人或師父。先前韓女宜蓁便多次以死者被不聽話為由，對其罰錢或持竹子毆打體罰，並要求鍾兄、林男以死者胞兄、丈夫為由，要求2人加入處罰。

案發當天，韓女先毆打死者，後來又要求鍾兄加入接棒毆打。待死者丈夫林男到場，韓女告知林男死者又犯錯了，因此看他「做先生的，看要怎麼處理」，於是又把棍子交到林男手中，林男生氣之下也是一陣亂打。

3人一頓輪毆，造成死者前額與左後頭部皮下出血，右顴部與上唇挫傷，左胸壁、兩肩、兩前臂、兩大小腿前面及右膝多處挫傷，右後第1肋骨骨折。直到隔天晚間8時許緊急送醫，死者到院前已無生命跡象，最後仍宣告不治。

法醫研究所解剖鑑定報告書指出，死者死亡原因為遭毆打造成體表多處挫傷、肋骨骨折與可能輕微腦震盪，引起誤吸入胃內容物而窒息，導致呼吸衰竭而死亡。同時進一步說明死者遭受毆打多處有傷勢，會有全身性發炎反應及精神壓力，頭暈則可造成噁心、嘔吐，且死者受傷後意識較差想睡，一直躺著，更容易誤吸入胃內容物，因此最終因氣道誤吸入胃內容物而窒息死亡之結果，與3人傷害行為間有因果關係。