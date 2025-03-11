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酒店女公關泥醉慘遭客人性侵嚇壞 報警出動雲梯車救出

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

史姓男子與友人去年1月22日台南某酒店席間點女公關坐檯並帶出場，前往KTV續攤，趁女方泥醉載往住處內性交得逞，酒店幹部不見其蹤影而報警處理，她醒來發現全裸在床上察覺有異，欲從2樓陽台跳出，經警通知雲梯車接出，史辯稱合意，不為法官接受，認他犯乘機性交罪處4年。

史矢口否認乘機性交，他辯稱，當天和友人去酒店喝酒，有點女方的檯，之後有帶出場去KTV唱歌，印象中好像是帶出場3個小時，當天在KTV包廂，他跟女方說要回家，女方就說要跟他一起走，之後到他家就是自然而然就發生性行為。他說，我們是合意的，女方的意識一直都很清醒。

女方說，在KTV傳LINE給公司的幹部，跟幹部說請她快點來，再不來她要死了，後面她就沒印象了，當她有意識的時候，她在客人的家裡床上醒來，完全沒有穿衣服，客人則在睡覺。

她表示，當時很緊張，她就衣服穿一穿想趕快跑掉，但她找不到手機，就整棟樓這樣跑，也找不到出口，她就很慌張大概跑了來回3、4趟，打算從2樓陽台跳下去時，才發現外面有警察、幹部等人，他們就要她不要跳，要她找開關出去，但她找不到，最後他們找雲梯車來讓她從2樓下去。

她也說，從KTV她如何離開、怎麼抵達客人家裡、在客人家裡醒來前發生何事，她都沒有印象，當天有混酒，她有隨身帶APPLE WATCH；她跟這個客人是第一次見面，之前完全不認識。

幹部證稱，當時有找到定位點，因為都是住宅區，沒辦法知道是哪一棟，後來才報警，有跟警察說找不到小姐，她的定位在這邊，警察有說剛剛有人報過一次，所以知道是那一間。隔一段時間小姐才從那個陽台出現，她從陽台出現的時候就一直哭，看到他們全部的人都在下面，她就想要跨過那個陽台，就安撫她，叫她不要跳下來，叫她走下來1樓，因為樓下是鐵捲門，她找不到當時裡面的門的開關，當時警察也都在場，因為怕她從那個窗戶跳下來，警察才會出動雲梯車把她從陽台接下來。

女方到醫院驗傷採證，在她右胸、左胸採得史的DNA，也在內褲褲底衛生棉及陰道採得精液檢體，均與史DNA相符。

同時，勘驗KTV包廂外走道、樓梯間及1樓大廳監視器等，發現史與女方自KTV離開時，女方均需由史攙扶行走，下樓梯過程身體彎曲、步態不穩，明顯需仰賴史身體撐扶，呈現酒醉不穩難以自行走下樓梯狀態，在一樓大廳摔倒後，更呈類似泥醉癱趴狀態，是由史持續使力將她拉起，再攙扶她搭乘計程車離開。

台南地院審酌，史僅為逞一己之私慾，即乘女方酒醉意識不清機會性交，對女性身體自主權及性自主決定權毫不尊重，危害人身安全及社會治安匪淺，更造成女方精神上難以抹滅陰影及痛苦，犯後矢口否認犯行，未見悔意，法官認他犯乘機性交罪處4年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院審酌，史男僅為逞一己之私慾，即乘女方酒醉意識不清機會性交，犯後矢口否認犯行，認他犯乘機性交罪處4年，可上訴。圖／本報資料照 
台南地院審酌，史男僅為逞一己之私慾，即乘女方酒醉意識不清機會性交，犯後矢口否認犯行，認他犯乘機性交罪處4年，可上訴。圖／本報資料照 

KTV 幹部 警察

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