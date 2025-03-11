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影／賓士男開車直衝對向車道 小貨車公車慘遭撞擊畫面曝光
新北市74歲鄭男昨天下午駕駛賓士車行經永和區永貞路時，車輛偏移至對向車道猛撞對向的小貨車及公車，鄭男左前車輪當場凹陷變形，公車上乘客也被嚇壞，所幸並未造成人員傷亡。警方經酒測發現3名駕駛均未喝酒，確切肇責歸屬仍待調查。
據了解，肇事的74歲鄭姓男子昨天駕駛白色賓士車欲返回中和住處，當鄭男行經永和區永貞路與永亨路口時，疑因精神不濟恍神車輛一路偏移跨越至對向車道，撞上對向42歲張男駕駛的小貨車及52歲陳男駕駛的綠2線公車。
警方及救護人員獲報趕抵，發現並無人員傷亡，鄭男表示是閃東西才會釀禍，但從監視器畫面發現鄭男車輛經過路口後就一路偏移，疑似是恍神肇事。警方對鄭男、張男、陳男進行酒測發現均未喝酒，警方依規定測繪採證，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。
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