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影／賓士男開車直衝對向車道 小貨車公車慘遭撞擊畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市74歲鄭男昨天下午駕駛賓士車行經永和區永貞路時，車輛偏移至對向車道猛撞對向的小貨車及公車，鄭男左前車輪當場凹陷變形，公車上乘客也被嚇壞，所幸並未造成人員傷亡。警方經酒測發現3名駕駛均未喝酒，確切肇責歸屬仍待調查。

據了解，肇事的74歲鄭姓男子昨天駕駛白色賓士車欲返回中和住處，當鄭男行經永和區永貞路與永亨路口時，疑因精神不濟恍神車輛一路偏移跨越至對向車道，撞上對向42歲張男駕駛的小貨車及52歲陳男駕駛的綠2線公車。

警方及救護人員獲報趕抵，發現並無人員傷亡，鄭男表示是閃東西才會釀禍，但從監視器畫面發現鄭男車輛經過路口後就一路偏移，疑似是恍神肇事。警方對鄭男、張男、陳男進行酒測發現均未喝酒，警方依規定測繪採證，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。

駕駛賓士車的鄭男車輛偏移至對向車道先擦撞小貨車。記者黃子騰／翻攝
駕駛賓士車的鄭男車輛偏移至對向車道先擦撞小貨車。記者黃子騰／翻攝
駕駛賓士車的鄭男(紅圈處)經過路口後車輛就開始偏移。記者黃子騰／翻攝
駕駛賓士車的鄭男(紅圈處)經過路口後車輛就開始偏移。記者黃子騰／翻攝
駕駛賓士車的鄭男車輛衝至對向車道撞上公車。記者黃子騰／翻攝
駕駛賓士車的鄭男車輛衝至對向車道撞上公車。記者黃子騰／翻攝

公車 恍神

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