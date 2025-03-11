影／賓士男開車直衝對向車道 小貨車公車慘遭撞擊畫面曝光

新北市74歲鄭男昨天下午駕駛賓士車行經永和區永貞路時，車輛偏移至對向車道猛撞對向的小貨車及公車，鄭男左前車輪當場凹陷變形，公車上乘客也被嚇壞，所幸並未造成人員傷亡。警方經酒測發現3名駕駛均未喝酒，確切肇責歸屬仍待調查。

據了解，肇事的74歲鄭姓男子昨天駕駛白色賓士車欲返回中和住處，當鄭男行經永和區永貞路與永亨路口時，疑因精神不濟恍神車輛一路偏移跨越至對向車道，撞上對向42歲張男駕駛的小貨車及52歲陳男駕駛的綠2線公車。