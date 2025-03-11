快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

帶小折上輕軌列車未收折 乘客與保全員車廂起爭執

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名男子帶折疊式腳踏車上高雄輕軌列車，駐站保全員要他把小折收疊好，但他認為保全員找他麻煩，雙方在車上起爭執，由捷運警察帶下車。

高雄捷運公司表示，目前僅暫未開放一般腳踏車上輕軌列車，可攜帶折疊式腳踏車，僅需支付個人車資，車輛免費，但上車前須折疊，搭乘期間全程車不離身並扶穩固定，不可單獨停放車廂內，避免小摺滑動傷害其他乘客。

網傳影片，指「輕軌有民眾攜帶折疊式腳踏車、高爾夫球桿加海軍帽乘客，不聽保全勸告，不願將腳踏車收折，失控與保全起爭執」，引起議論。

據了解，3月9日晚間10時20分許，崔姓男子（53歲），自高雄輕軌鼎山站（C27）帶「小折」搭乘輕軌列車，上車後未依規定將隨身小折疊收妥當，王姓保全員進入車廂勸他將腳踏車收折，但是崔男認為保全員刁難，雙方發生爭執，為司機員通報高雄輕軌行控中心，轉報警方到場。

捷運警察隊派員趕至愛河之心站，將2人帶下車，警方表示，崔男行為僅違反旅客乘車規定，為構成違反大眾捷運法，保全員表示保留法律追訴權，昨天凌晨，認為崔男罵他並動手扯到他的眼鏡致刮傷臉部，向三民二警分局對崔男提出恐嚇及傷害告訴。

高雄捷運警察隊呼籲，車站保全員負有維護車站設施、旅客搭車秩序的責任，民眾搭乘捷運、輕軌系統時，務必遵守指示搭乘，以維護車輛、系統設備及安全。

1名乘客帶小折上輕軌列車，與保全員起爭執，警方將2人帶下車。記者林保光／翻攝
1名乘客帶小折上輕軌列車，與保全員起爭執，警方將2人帶下車。記者林保光／翻攝

保全 高雄捷運 高雄輕軌

延伸閱讀

人行道車阻引爭議 身障團體質疑：保障行人安全還是製造障礙？

高雄輕軌半路停駛9分鐘「駕駛睡著了」 捷運公司道歉了

老翁迷路騎腳踏車從台中大里到石岡騎25公里 暖警助返家

學霸共通點？她曝醫師尪學測滿級分、國考一次過 1點引網友共鳴：不簡單

相關新聞

影／賓士男開車直衝對向車道 小貨車公車慘遭撞擊畫面曝光

新北市74歲鄭男昨天下午駕駛賓士車行經永和區永貞路時，車輛偏移至對向車道猛撞對向的小貨車及公車，鄭男左前車輪當場凹陷變形...

車流多…高中生暖心護送老人過馬路 騎士錄下20秒關鍵畫面：希望校方給予獎勵

一名機車騎士日前在台中市北區崇德路一段一處路口，錄下高中生護送老人家過馬路的感人畫面。當時正值放學時間，路邊站著一名老人和一群學生，由於車流量不小，老人站在路邊的斑馬線上不知所措。這時一名高中生走上前，護送老人過馬路，這一幕被騎士錄下，大讚「現今社會有那麼暖的畫面已經不多了」。

中橫公路二車疑對撞無人傷 警方到場排除恢復通行

台中市和平區中橫公路72K，今天近中午發生車禍，2輛轎車疑對撞，一輛轎車被撞到碰山壁，一度交通中斷，無人受傷，和平警方已...

影／台中七期休旅車闖紅燈...貨車搶黃燈撞上幸無人傷

台中市陳姓男子在前晚開車行經西屯區惠中路時闖紅燈，與綠燈直行的貨車撞上，休旅車車頭凹陷變形，幸好兩名駕駛都未受傷，警方調...

桃園三仙巷、養生館遭掃蕩 這國籍應召女子最多

桃園市中壢警分局今年迄今，共破獲2起妨害風化案件，分別查獲媒介不法性交易養生館及應召集團，共計查獲負責人含員工6人、應召...

樹林無極慈玄堂女信徒慘死 竟是遭夫、兄及女宮主聯手痛毆

新北市樹林「無極慈玄堂」創辦人韓宜蓁，涉嫌在前年4月1日晚間9時許，因鍾姓女信徒言語觸怒韓女，竟與同為信徒的鍾女林姓丈夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。