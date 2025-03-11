帶小折上輕軌列車未收折 乘客與保全員車廂起爭執

1名男子帶折疊式腳踏車上高雄輕軌列車，駐站保全員要他把小折收疊好，但他認為保全員找他麻煩，雙方在車上起爭執，由捷運警察帶下車。

高雄捷運公司表示，目前僅暫未開放一般腳踏車上輕軌列車，可攜帶折疊式腳踏車，僅需支付個人車資，車輛免費，但上車前須折疊，搭乘期間全程車不離身並扶穩固定，不可單獨停放車廂內，避免小摺滑動傷害其他乘客。

網傳影片，指「輕軌有民眾攜帶折疊式腳踏車、高爾夫球桿加海軍帽乘客，不聽保全勸告，不願將腳踏車收折，失控與保全起爭執」，引起議論。

據了解，3月9日晚間10時20分許，崔姓男子（53歲），自高雄輕軌鼎山站（C27）帶「小折」搭乘輕軌列車，上車後未依規定將隨身小折疊收妥當，王姓保全員進入車廂勸他將腳踏車收折，但是崔男認為保全員刁難，雙方發生爭執，為司機員通報高雄輕軌行控中心，轉報警方到場。

捷運警察隊派員趕至愛河之心站，將2人帶下車，警方表示，崔男行為僅違反旅客乘車規定，為構成違反大眾捷運法，保全員表示保留法律追訴權，昨天凌晨，認為崔男罵他並動手扯到他的眼鏡致刮傷臉部，向三民二警分局對崔男提出恐嚇及傷害告訴。