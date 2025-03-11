花蓮六旬男騎電動車摔落水溝 送醫途中失去意識急救不治

花蓮縣鳳林鎮68歲許姓老翁，昨天騎乘微型電動二輪車，在鄉間小路上不慎摔落一旁農田水溝，雖然許翁當下可自行爬起坐在田邊，但緊急送醫後，老翁卻突然失去意識，經搶救後不治，檢警後續將進一步調查車禍原因與死因。

警方指出，許翁昨天下午4時許騎乘微型電動二輪車，沿鳳林鎮中和路東向西行駛，正要右轉無名路時，不明原因摔車，倒臥道路與農田間的水溝，車輛兩輪朝天倒插在水溝，老翁從水溝自行爬起後，坐在田裡，並靠著水溝壁休息，似乎痛得無法站立。

警消人員接獲民眾報案後趕往現場，許翁雖意識模糊，不過還能溝通，沒想到在送醫途中失去意識，救護人員評估沒有生命跡象，立即實施救護處置，並緊急送往鳳林榮民醫院急救，經醫院急救1個小時後仍宣告不治。