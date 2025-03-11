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嘉市汽車爆衝洗車場 2人傷送醫
嘉義市有輛自小客車加油後轉往洗車場洗車突然爆衝前方排隊洗車的2輛汽車，造成1名洗車工及1名駕駛撞傷送醫；66歲肇事駕駛疑誤踩油門肇禍，詳細事故原由警方調查中。
嘉義市消防局表示，昨天上午8點25分接獲報案，新民路有處加油站發生車禍事故，即派遣湖內分隊救護人員趕往，現場有2名傷者，分別為48歲洗車男員工及一名自小客車35歲男駕駛，洗車員工意識清楚，表示右大腿擦傷疼痛，及右小腿腫脹變形，救護人員給予清洗傷口、包紮止血及利用抽吸式護木固定；另外一名傷者主要為右肩疼痛及右手有麻痺感，2人先後送往台中榮民總醫院嘉義分院進行診療。
警方調查，66歲男駕駛開車到新民路這處加油站，加完油後轉向一旁洗車場準備排隊洗車，突然衝撞前方排隊洗車的2輛自小客車肇禍，造成2名民眾受傷送醫。駕駛沒有喝酒，據其表示，汽車突然向前爆衝肇事，對於造成民眾受傷愧疚、自責。詳細肇事原因、責任警方持續調查中。
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