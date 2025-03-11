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國小裝監視器挨告侵害隱私 律師：民眾裝設應注意這點

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市有林姓女工程師為了隔壁小學2樓裝設監視器24小時攝錄她住家，告上法院；許多民眾為了住家環境安全也會裝設監視器，然而同樣出現許多侵犯隱私權，賠償精神慰撫金的案例。律師黃睦涵建議，監視器應對著公共空間或巷道拍攝，比較不會有爭議。

鄰居之間因為裝置監視器問題，鬧上法院，已有多起判決案例，如台北市黃姓高職教官在新北市新莊區16樓住家門口裝設監視器，拍攝電梯口和逃生門，對門鄰居夫妻不滿出入家門都被拍下提告，高等法院判決拆除監視器及賠償夫妻各1萬元定讞。

台中市北屯區王姓社區女住戶不滿鄰居裝設監視器，對準她家大門，讓她有被監視的感覺提告，法院判決拆除監視器，賠償1萬元；新竹市有住戶在自家門口裝監視器拍樓梯間，法官認為該處屬鄰居必經之處，已侵害隱私權，同樣判決拆除、賠償1萬元。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵指出，許多民眾為了住家環境安全，會在房屋或公寓大廈裝設監視器，然而現代人重視隱私，裝設監視器應該以拍攝自宅為主；如果為了維護自身權利，鏡頭卻對著鄰居大門、電梯、樓梯口，即可能侵害他人隱私吃上民事官司。

黃睦涵表示，若要在社區樓梯或電梯口裝監視器，就算是對著自家大門，根據「公寓大廈管理條例」仍須經管委會、社區過半數住戶同意才可裝設；如果會拍到鄰居，也不宜正對鄰居家大門、住家，就算偶爾會拍到鄰居經過，也要有正當理由，譬如為了防範竊賊、外人闖入等安全考量。

黃睦涵說明，隱私權範圍可依照「合理隱私期待」的標準判斷，也就是人民主觀上有隱私的期待，客觀上這個期待也必須要合理；例如拍攝的畫面如果不是公共空間，而是他人私密領域如客廳、臥房，即屬侵害隱私權，甚至可能涉及刑法妨害秘密罪。

另外，若房子已出租，也要注意原本裝的監視器就變成監控承租戶，也會有侵害隱私疑慮。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵（右）建議，監視器應對著公共空間或巷道拍攝，比較不會有爭議。記者袁志豪／翻攝
曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵（右）建議，監視器應對著公共空間或巷道拍攝，比較不會有爭議。記者袁志豪／翻攝
曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵（右）建議，監視器應對著公共空間或巷道拍攝，比較不會有爭議。本報資料照片
曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵（右）建議，監視器應對著公共空間或巷道拍攝，比較不會有爭議。本報資料照片

監視器 鄰居 隱私權

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