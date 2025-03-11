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影／春耕要水沒水 原來抽水馬達電線被偷農民跳腳 賊落網被押
時值春耕，彰化縣溪州鄉8處農田抽水馬達「罷工」，農民查看發現原來電線被剪斷偷走，無法抽水灌溉秧苗，氣得大罵「沒天良」，警方接獲報案循線逮捕林姓男子，詢問後依竊盜罪嫌移送並建請彰化地檢署聲押，獲彰化地方法院裁定羈押。
北斗警分局今指出，溪湖鄉新興段、潮洋厝段等8處本（3）月2至5日接連發生抽水馬達電線被剪斷失竊，無法抽取地下水灌溉剛挿秧的農田，到三條派出所報案時氣得痛斥小偷沒天良，警方調查失竊電線總長度約18公尺，價值約4300元，雖非高價物品卻嚴重影響春耕。
三條派出所長王志陽先報告警分局，再組成專案小組偵辦，調閱抽水馬達遭竊的農田周邊監視器及調查鄉內治安人口，鎖定當地一名林姓男子涉嫌重大，即報請檢察官指揮偵辦，聲請拘票、搜索票到林男住處，當場逮捕他。警詢後移送偵辦，因林男有反覆竊盜之虞，嚴重影響農民生計，檢察官聲押獲准。
北斗警分局長楊志源表示，打擊竊盜犯罪向來是警察查緝重點，保障人民財產，避免竊盜行為侵害民眾安全，如民眾發現可疑人員徘徊、出沒，應立即報案防止犯罪發生。
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