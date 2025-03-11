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車流多…高中生暖心護送老人過馬路 騎士錄下20秒關鍵畫面：希望校方給予獎勵
一名機車騎士日前在台中市北區崇德路一段一處路口，錄下高中生護送老人家過馬路的感人畫面。當時正值放學時間，路邊站著一名老人和一群學生，由於車流量不小，老人站在路邊的斑馬線上不知所措。這時一名高中生走上前，護送老人過馬路，這一幕被騎士錄下，大讚「現今社會有那麼暖的畫面已經不多了」。
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享一段行車記錄器影片，畫面顯示3月5日下午4點46分左右，一名機車騎士行經台中市北區崇德路一段一處路口，看見一名老人站在靠近路邊的第一條斑馬線白線上，望著川流不息的車潮，遲遲不敢邁開步伐。這時，一名男高中生走上前伸出自己的右手臂，打算讓老人家扶著自己的胳膊過馬路。後來老人決定自己行走，而該名高中生也在一旁護送老人走到斑馬線的另一端，離開前不忘向暫停禮讓的騎士揮手致謝。
這個溫暖的畫面全程大約花費20秒，騎士把影片上傳到YouTube後，有感而發表示，「人都會年長，遇到了多花一點時間等待，將心比心，謝謝這位新民高中的男同學，希望如果學校看到了，可以給予獎勵，這畫面真的很稀有了」。
其他網友看完影片也紛紛留言表示，「同學你很棒，這路口車流量超大，台灣需要多點正向的新聞」、「很棒，值得讚賞推廣」、「這一位騎士也很棒」、「英雄不一定有披風」、「同學您真棒！小提醒：如果可以盡量姿勢不要完全背對車流來的方向，因為台灣不長眼的太多了！要保護好自己能隨時有反應能力，台灣需要優秀的年輕人」。
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