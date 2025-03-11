聽新聞
0:00 / 0:00
台中六旬婦擁450萬存款 要領90萬「律師費」疑遭詐
台中市六旬游姓婦人在7日時，前往郵局要提領90萬元，宣稱要支付律師費，行員認為與行情差異過大，聯絡警方到場，警方得知，游婦近期有一筆和解金入帳，帳戶存款達458萬元，恐遭歹徒覬覦，規勸游婦不要提領後，聯絡游婦丈夫，請家人多加留意，以免積蓄不保。
經查，游姓婦人（69歲）在7日上午10時許，前往北區漢口路郵局，欲提領90萬元，還跟行員表示，該筆款項是為用於支付律師費，不過行員認為，該筆律師費的支出，與一般坊間行情5萬元至10萬元有異，趕緊聯絡警方到場。
第二警分局立人所警員到場後，發現游婦精神狀況不佳，且帳戶內有達458萬元存款，經瞭解游婦近期有與人訴訟，但訴訟已結束，有筆賠償金入帳，恐怕因此遭歹徒覬覦，先護送游婦返家後，聯絡游婦丈夫。
警方陪游婦返家時，家中看護隨即向警方告知「她不能獨自領錢，會被騙」，得知游婦有輕微智力障礙，幸好行員機警，沒有讓游婦成功領款。
第二警分局長鍾承志提醒，詐騙集團經常利用「假律師費」、「假投資」、「假親友急需用錢」等話術，讓民眾心生畏懼，進而誘使民眾匯款，請大家提高警覺，如有疑慮應立即向家人、警方或165反詐騙專線查證，切勿輕信陌生來電，避免財務損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言