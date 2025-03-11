台中六旬婦擁450萬存款 要領90萬「律師費」疑遭詐

台中市六旬游姓婦人在7日時，前往郵局要提領90萬元，宣稱要支付律師費，行員認為與行情差異過大，聯絡警方到場，警方得知，游婦近期有一筆和解金入帳，帳戶存款達458萬元，恐遭歹徒覬覦，規勸游婦不要提領後，聯絡游婦丈夫，請家人多加留意，以免積蓄不保。

經查，游姓婦人（69歲）在7日上午10時許，前往北區漢口路郵局，欲提領90萬元，還跟行員表示，該筆款項是為用於支付律師費，不過行員認為，該筆律師費的支出，與一般坊間行情5萬元至10萬元有異，趕緊聯絡警方到場。

第二警分局立人所警員到場後，發現游婦精神狀況不佳，且帳戶內有達458萬元存款，經瞭解游婦近期有與人訴訟，但訴訟已結束，有筆賠償金入帳，恐怕因此遭歹徒覬覦，先護送游婦返家後，聯絡游婦丈夫。

警方陪游婦返家時，家中看護隨即向警方告知「她不能獨自領錢，會被騙」，得知游婦有輕微智力障礙，幸好行員機警，沒有讓游婦成功領款。