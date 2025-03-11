小抹香鯨擱淺高雄沙灘 海巡救援換氣、保濕與防曬可惜仍往生

高雄有民眾前天上午9時許，在蚵子寮漁港南側沙灘上，發現1隻小抹香鯨擱淺，海巡到場發現牠非常虛弱，趕緊將牠扶正、保濕，避免繼續嗆水、曬傷，但牠仍在1個多小時後失去生命跡象。海保署人員與海巡多人合力將牠運回成大海洋生物暨鯨豚研究中心，後續將在解剖房進行量測、採樣、病理解剖。

海巡署南部分署第六巡防區蚵仔寮安檢所前天上午9時許，接獲民眾通報在高雄蚵仔寮漁港南側沙灘上發現1隻鯨豚，個體非常虛弱、具有生命跡象。海巡人員第一時間抵達現場後，嘗試將該個體往海岸方向移動，並將其扶正、保濕，以免繼續嗆水、避免曬傷。