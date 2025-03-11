8旬失智嬤凌晨外出拜拜迷路 警關懷反被問「你是誰？」

台中市豐原警分局員警日前凌晨巡邏，經過神岡區高鐵高架路段時，發現一名婦人獨自在路中央徘徊，停車上前關心，88歲婦人反問員警「你是誰?」，警方查出對方是失智婦人，到住家附近土地公廟拜拜後迷路，員警開車護送她回家。

豐原警分局神岡分駐所警員羅士榮8日凌晨1時30分，巡邏經神岡區三民路與神清路口時，發現婦人獨自站在高鐵高架水泥柱旁，停車關懷，近看才發現88歲楊姓婦人腳邊放著兩包衣物，因穿著單薄，她渾身不斷打顫發抖，羅員先詢問婦人為何獨自站在路中，卻被反問「你是誰？」

經了解，婦人因年歲已高，有失智、記憶力衰退等傾向，無法說出自己完整全名，也無法理解並回覆員警的提問，警方考量當時氣溫低，先請她到巡邏車內休息，試著由其指引回家的路，警員也請所內同事透過婦人照片與綽號協助查詢身分。

當警員順著婦人指引，開巡邏車進一條狹窄巷弄時，婦人告訴警方，一旁的平房似乎就是她的家，但因為天色昏暗，她無法肯定，警員正好接獲派出所同事查到婦人身分的喜訊，確認該棟平房正是她住所，警員牽著婦人走進平房時，她兒子也被外面的動靜吵醒，打開房門走出來查看。

婦人兒子得知母親半夜獨自外出的情況後不可置信，不斷向警方致謝，謝謝警方的熱心協助與關懷，才能讓他母親不會在外受凍過久，避免憾事發生。