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8旬失智嬤凌晨外出拜拜迷路 警關懷反被問「你是誰？」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局員警日前凌晨巡邏，經過神岡區高鐵高架路段時，發現一名婦人獨自在路中央徘徊，停車上前關心，88歲婦人反問員警「你是誰?」，警方查出對方是失智婦人，到住家附近土地公廟拜拜後迷路，員警開車護送她回家。

豐原警分局神岡分駐所警員羅士榮8日凌晨1時30分，巡邏經神岡區三民路與神清路口時，發現婦人獨自站在高鐵高架水泥柱旁，停車關懷，近看才發現88歲楊姓婦人腳邊放著兩包衣物，因穿著單薄，她渾身不斷打顫發抖，羅員先詢問婦人為何獨自站在路中，卻被反問「你是誰？」

經了解，婦人因年歲已高，有失智、記憶力衰退等傾向，無法說出自己完整全名，也無法理解並回覆員警的提問，警方考量當時氣溫低，先請她到巡邏車內休息，試著由其指引回家的路，警員也請所內同事透過婦人照片與綽號協助查詢身分。

當警員順著婦人指引，開巡邏車進一條狹窄巷弄時，婦人告訴警方，一旁的平房似乎就是她的家，但因為天色昏暗，她無法肯定，警員正好接獲派出所同事查到婦人身分的喜訊，確認該棟平房正是她住所，警員牽著婦人走進平房時，她兒子也被外面的動靜吵醒，打開房門走出來查看。

婦人兒子得知母親半夜獨自外出的情況後不可置信，不斷向警方致謝，謝謝警方的熱心協助與關懷，才能讓他母親不會在外受凍過久，避免憾事發生。

經統計，豐原分局今年1至2月共尋獲31名失蹤人口，其中失智症患者共4名；分局長林大為建議，家中若有易走失家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分。

豐原警分局神岡分駐所警員羅士榮凌晨巡邏經神岡區三民路與神清路口時，發現婦人獨自站在高鐵高架水泥柱旁，停車關心。圖／警方提供
豐原警分局神岡分駐所警員羅士榮凌晨巡邏經神岡區三民路與神清路口時，發現婦人獨自站在高鐵高架水泥柱旁，停車關心。圖／警方提供
豐原警分局神岡分駐所警員羅士榮凌晨巡邏經神岡區三民路與神清路口時，發現婦人獨自站在高鐵高架水泥柱旁，停車關心。圖／警方提供
豐原警分局神岡分駐所警員羅士榮凌晨巡邏經神岡區三民路與神清路口時，發現婦人獨自站在高鐵高架水泥柱旁，停車關心。圖／警方提供

失智症 母親 豐原

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