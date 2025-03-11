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銀行未先詢問提款用途 高雄老翁11次遭騙1227萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄82歲的吳姓老翁去年底誤入詐騙集團的假投資圈套，到銀行提款11次，行員都未曾詢問他的用途，他將現金面交給詐團車手後，近3個月後才知受騙，帳戶內1227萬元積蓄已被騙光。

據了解，吳姓老翁去年12月加入詐團Line群組，遭群組的內詐團成員洗腦，提款供假投資公司代操股票，至今年2月，共11次到多家銀行提款1227萬元，與對方約定面交投資款項。

直到2月，吳姓老翁想獲利了結，但投資公司遲遲不給出金，他找警方詢問才知道遇上詐團的假投資騙局。

高雄市警新興分局查證，發覺吳翁有5次都在新興區的銀行提款，但「銀行端未關懷提問」，讓詐團從中得逞。

警方組成專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，調閱監視器及大數據，分析比對鎖定車手身分，3月5日持拘票，在高雄等地查緝前去向老翁面交取款的陶姓（38歲）、許姓（46歲）2男子和謝姓（45歲）、歐姓（39歲）、蔣姓（32歲）、王姓（28歲）等4女子，查扣涉案手機及假證件等贓物，發現都是同一個詐團旗下車手，全案依洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送法辦，並繼續溯源追查幕後詐騙集團。

警方逮捕詐團車手，查扣假理財憑據和證件。記者林保光／翻攝
警方逮捕詐團車手，查扣假理財憑據和證件。記者林保光／翻攝
高雄吳姓老翁遭騙1227萬元，警方逮捕詐團車手。記者林保光／翻攝
高雄吳姓老翁遭騙1227萬元，警方逮捕詐團車手。記者林保光／翻攝

詐騙集團 車手

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