銀行未先詢問提款用途 高雄老翁11次遭騙1227萬

高雄82歲的吳姓老翁去年底誤入詐騙集團的假投資圈套，到銀行提款11次，行員都未曾詢問他的用途，他將現金面交給詐團車手後，近3個月後才知受騙，帳戶內1227萬元積蓄已被騙光。

據了解，吳姓老翁去年12月加入詐團Line群組，遭群組的內詐團成員洗腦，提款供假投資公司代操股票，至今年2月，共11次到多家銀行提款1227萬元，與對方約定面交投資款項。

直到2月，吳姓老翁想獲利了結，但投資公司遲遲不給出金，他找警方詢問才知道遇上詐團的假投資騙局。

高雄市警新興分局查證，發覺吳翁有5次都在新興區的銀行提款，但「銀行端未關懷提問」，讓詐團從中得逞。