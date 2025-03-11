聽障婦接到詐騙電話誤以為女兒求助 東勢警文字解說她釋懷

台中張姓婦人接到電話，她因聽障聽不清對方內容，擔心是女兒有急事需要她匯款，婦人到台中市東勢警分局茅埔派出所求助，員警查清內容後，以手機文字解說這是詐騙電話，婦人才鬆了一口氣，員警再開車送她回家。

68歲張姓婦人日前到東勢分局茅埔派出所，她滿臉焦急不發一語，似乎是有急事相求不知如何表達，員警關心，發現婦人聽力障礙，茅埔派出所警員田祥瑄、謝婉柔透過手機輸入文字與婦人溝通，原來她接獲詐騙來電很著急，在員警耐心解說後，化解遭詐危機。

經警方了解，婦人接獲不明來電，她因聽力障礙，僅聽出片面資訊，對方稱是婦人女兒，因緊急狀況急需用錢要求匯款，她突然想起勤區員警曾至鄰里「識詐」宣導，趕往派出所尋求協助。

員警耐心解釋這是「猜猜我是誰」詐騙手法，也利用這個機會再反詐騙宣導，告知婦人接獲陌生號碼時應提高警覺，由原先的聯絡方式聯繫本人或家人核實，不要輕信對方提供的故事或聯絡方式，婦人經警方解釋才安心，警員田祥瑄考量婦人不便，開車護送她返家。