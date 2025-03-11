聽障婦接到詐騙電話誤以為女兒求助 東勢警文字解說她釋懷
台中張姓婦人接到電話，她因聽障聽不清對方內容，擔心是女兒有急事需要她匯款，婦人到台中市東勢警分局茅埔派出所求助，員警查清內容後，以手機文字解說這是詐騙電話，婦人才鬆了一口氣，員警再開車送她回家。
68歲張姓婦人日前到東勢分局茅埔派出所，她滿臉焦急不發一語，似乎是有急事相求不知如何表達，員警關心，發現婦人聽力障礙，茅埔派出所警員田祥瑄、謝婉柔透過手機輸入文字與婦人溝通，原來她接獲詐騙來電很著急，在員警耐心解說後，化解遭詐危機。
經警方了解，婦人接獲不明來電，她因聽力障礙，僅聽出片面資訊，對方稱是婦人女兒，因緊急狀況急需用錢要求匯款，她突然想起勤區員警曾至鄰里「識詐」宣導，趕往派出所尋求協助。
員警耐心解釋這是「猜猜我是誰」詐騙手法，也利用這個機會再反詐騙宣導，告知婦人接獲陌生號碼時應提高警覺，由原先的聯絡方式聯繫本人或家人核實，不要輕信對方提供的故事或聯絡方式，婦人經警方解釋才安心，警員田祥瑄考量婦人不便，開車護送她返家。
東勢分局提醒，詐騙案件類型多樣化，聽障人士與外界溝通有障礙，接觸資訊較少，如遇上詐騙更容易不知所措，員警將持續加強宣導，如舉辦社區治安座談會、識詐及警勤區訪查聯繫宣導等方加強民眾識詐能力，藉此提醒民眾提高警覺，防範詐騙陷阱。
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