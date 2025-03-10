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不要命了？國1彰化段休旅車乘客下車小便 遭PO網砲轟
一輛休旅車近日行經國道1號彰化路段，竟停車讓乘客下車小號，後方駕駛還急煞差點撞上，影片被po上網引發討論，不少網友直呼「真的不要命了」。國道警察表示，在國道無故亂停車可處6千元以上、3萬6千元以下罰鍰。
「彰化踢爆網」今天有民眾PO出影片，1輛休旅車行經彰化路段，卻停靠在外側車道，一名乘客疑似對著護欄上小號，後方車輛差點撞上緊急煞車。
影片po出後，引發網友議論，有網友說，去年屏東縣省道台26線發生駕駛下車路邊解尿，遭後方轎車撞死，「又一個不要命的」、「這又不是路肩，而是外車道，太危險了吧」。
國道三隊表示，汽車駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，民眾勿以身試法，應下交流道或到國道服務區小解，以免發生危險。
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