IG爭吵約戰！西門町街頭3少年遭西瓜刀砍傷 動手4少年移送

台北市西門町街頭昨晚有3名少年遭持刀追砍，經送醫沒有生命危險，警方帶回涉嫌動手的4名少年，查出雙方在網路爭吵相約談判，今依傷害、妨害秩序罪及少年事件處理法移送少年法庭。

警方調查，雙方認識，常在西門町一帶遊蕩，日前在IG因故爭吵，昨晚8時相約北市萬華區福星公園附近談判起口角，4名少年分持西瓜刀、球棒攻擊，砍傷3名少年後徒步逃離。

萬華警分局西門町派出所員警趕抵發現3名少年受刀傷，通報消防隊送醫急救，一名17歲少年右手臂15公分刀傷，一名15歲少年肩、腰部及手掌多處刀傷，一名17歲少年左右大腿刀傷深度約3分之1，均意識清醒。

警方調閱監視器鎖定分別17歲、15歲、15歲、14歲的4名少年，昨晚至今晨赴少年北市住處或友人住處，以同行書帶回，查扣2把西瓜刀及1根球棒。據了解，4人說不清爭吵原因，僅說看對方不順眼，警詢後移送。