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影／南投垃圾車失控墜10米橋下翻覆 車頭近全毀駕駛骨折送醫

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影／南投垃圾車失控墜10米橋下翻覆 車頭近全毀駕駛骨折送醫

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投信義今晚傳出車輛墜橋事故，當地公所清潔隊1輛垃圾車完成收運勤務，行經愛國橋時，不知何故車輛突失控，垃圾車駕駛連人帶車掉落10米深橋下，警消獲報後到場，車輛翻覆、車頭近全毀，所幸受傷駕駛仍有意識，全身擦挫傷、骨折，救出後送醫，肇事原因仍待進一步調查釐清。

有民眾在臉書地方社團「信義鄉路況道路大小事通報網」今晚6時許分享影片轉報，有垃圾車翻覆愛國橋下；影片中，警消已到場，且有目擊民眾表示，該輛垃圾車疑失控，多次撞擊兩側護欄後，隨後翻覆掉落橋下，且車上還有人。

南投縣消防局指出，今晚6時許獲報信義愛國橋，有垃圾車翻覆墜落約3層樓高、10米深的橋下道路，1人受困駕駛座，當下調遣信義、水里、玉山分隊人車等馳援，駕駛救出時仍有意識，但全身多處骨折及擦挫傷，將其緊急送醫救治。

信義鄉公所清潔隊則表示，事發當時，該輛垃圾車已將垃圾載往掩埋場放置，完成垃圾收運勤務後，41歲金姓隊員循往例駕車要返回垃圾車停車場停放，不料卻在愛國橋發生意外，隊員救出時仍有意識，肇事原因有待警方調查。

警方根據現場初步研判，該輛垃圾車疑因車速過快失控，上橋後就一路擦撞橋側左右護欄，最後衝破右側護欄翻落下方砂石便道，後續將針對垃圾車失控原因、是否涉及酒駕等進一步調查釐清。

南投信義一輛垃圾車行經愛國橋時突失控墜橋，警消到場後，將受傷駕駛救出後送醫。圖／擷自臉書「信義鄉路況道路大小事通報網」
南投信義一輛垃圾車行經愛國橋時突失控墜橋，警消到場後，將受傷駕駛救出後送醫。圖／擷自臉書「信義鄉路況道路大小事通報網」
南投信義一輛垃圾車行經愛國橋時突失控墜橋，警消到場後，將受傷駕駛救出後送醫。圖／翻攝自臉書社團「南投新聞」
南投信義一輛垃圾車行經愛國橋時突失控墜橋，警消到場後，將受傷駕駛救出後送醫。圖／翻攝自臉書社團「南投新聞」
南投信義一輛垃圾車行經愛國橋時突失控墜橋，警消到場後，將受傷駕駛救出後送醫。圖／翻攝自臉書社團「南投新聞」
南投信義一輛垃圾車行經愛國橋時突失控墜橋，警消到場後，將受傷駕駛救出後送醫。圖／翻攝自臉書社團「南投新聞」
南投信義一輛垃圾車行經愛國橋時突失控墜橋，警消到場後，將受傷駕駛救出後送醫。圖／翻攝自臉書社團「南投新聞」
南投信義一輛垃圾車行經愛國橋時突失控墜橋，警消到場後，將受傷駕駛救出後送醫。圖／翻攝自臉書社團「南投新聞」

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