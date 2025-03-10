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曳引拖車出狀況…載運啤酒沒綁牢靠 台2線滿地啤酒罐
蔡姓男子今天駕駛的曳引拖車，行駛台2線途中，因為載運的啤酒捆綁不牢，大量掉落車道，造成交通受阻。警方獲報前往疏導交通，並舉發蔡男違規，可處300以上、1萬8000元以下罰鍰。
新北市瑞芳警分局今天下午近4時接獲通報，台2線基隆往宜蘭指標73公里瑞濱路段，有大貨車發生事故。員警抵達現場，發現60多歲蔡男肇禍，曳引貨車板架上載運的罐裝啤酒，疑因捆綁不實，傾倒後散落路面，占用基隆往宜蘭方向車道。警方引導車輛單線雙向通行，交通未中斷。
公路局基隆工務段人員下午4時5分到場，馬上清理路面貨物。肇事車輛因貨物棧板傾斜，無法再行駛移動，等到大型起重拖吊車到場處理，才順利駛離。
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