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新北龍洞男墜崖15公尺躺岩石命危 消防員合力搬運送醫
1名男子今天下午從新北市貢寮區靈巖寺停車場旁的觀景台，墜落到15公尺下方的海岸岩石地面，消防人員到場救援時，發現他已無呼吸心跳，男子墜崖原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時50分接獲報告，報案人是在海岸的釣客。警、消趕往現場救援，男子落地位置，距離觀景台垂直高度約15公尺，消防人員花了近1個小時，才抵達男子倒地位置，發現他已無呼吸心跳。
消防人員施予急救，並用擔架搬運男子回到景點台，目前仍在往上行走的救援路途當中，回到觀景台後再送醫。
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