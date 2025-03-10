酒後嫌友「嘴秋」暴怒 新北男持剪刀猛刺友頭部

新北市47歲游男昨晚與一群友人在八里區1間檳榔攤飲酒聊天，不料過程中游男與54歲陳男發生口角爭執，游男竟突然抓起桌上剪刀就朝陳男頭部猛刺。蘆洲警獲報趕抵將游男逮捕，傷者陳男頭部撕裂傷送醫無礙。警方詢後將游男依殺人未遂送辦。’

據了解，從事粗工的游男昨天晚間9時許，與多名友人相約在八里區中山路1間檳榔攤內聚餐飲酒。眾人酒酣耳熱之際游男疑因不滿54歲陳男「嘴秋」，當場與陳男發生口角，游男氣憤之餘竟突然抄起桌上的剪刀就朝陳男頭部猛刺，陳男頭部遭攻擊頓時血流如注。

眾人見狀趕緊阻止並報警，蘆洲警方獲報迅速趕抵立即將游男逮捕，並通報救護車將陳男送醫，所幸陳男僅頭部撕裂傷並無生命危險。游男辯稱是陳男嘴太秋才會動手。警方詢後將游男依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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