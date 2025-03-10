快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

聽新聞
0:00 / 0:00

酒後嫌友「嘴秋」暴怒 新北男持剪刀猛刺友頭部

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市47歲游男昨晚與一群友人在八里區1間檳榔攤飲酒聊天，不料過程中游男與54歲陳男發生口角爭執，游男竟突然抓起桌上剪刀就朝陳男頭部猛刺。蘆洲警獲報趕抵將游男逮捕，傷者陳男頭部撕裂傷送醫無礙。警方詢後將游男依殺人未遂送辦。’

據了解，從事粗工的游男昨天晚間9時許，與多名友人相約在八里區中山路1間檳榔攤內聚餐飲酒。眾人酒酣耳熱之際游男疑因不滿54歲陳男「嘴秋」，當場與陳男發生口角，游男氣憤之餘竟突然抄起桌上的剪刀就朝陳男頭部猛刺，陳男頭部遭攻擊頓時血流如注。

眾人見狀趕緊阻止並報警，蘆洲警方獲報迅速趕抵立即將游男逮捕，並通報救護車將陳男送醫，所幸陳男僅頭部撕裂傷並無生命危險。游男辯稱是陳男嘴太秋才會動手。警方詢後將游男依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

凶案現場杯盤狼藉一片凌亂。記者黃子騰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
凶案現場杯盤狼藉一片凌亂。記者黃子騰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
救護人員將陳男包紮後送醫。記者黃子騰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
救護人員將陳男包紮後送醫。記者黃子騰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
游男犯案用的剪刀。記者黃子騰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
游男犯案用的剪刀。記者黃子騰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

檳榔 殺人未遂

延伸閱讀

龍巖新北三芝增20萬個納骨塔 市長侯友宜：水保、交通未達標不會准

基捷缺錢暫緩？ 市長謝國樑：這不是基市想法 經提醒新北已打消

基捷預算談不攏 基隆境內暫緩？童子瑋要新北出來面對

行車糾紛致電理論 新北派遣員涉違法查個資起訴

相關新聞

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要7天 受害母反問檢方：頭七在台中辦嗎

苗栗縣吳姓洗車工8日開車酒駕，撞死送外送的陳姓醫大生，吳被依公共危險致死罪送辦，地院已裁准收押嫌犯。但檢方初步相驗，指示...

新北龍洞男墜崖15公尺躺岩石命危 消防員合力搬運送醫

1名男子今天下午從新北市貢寮區靈巖寺停車場旁的觀景台，墜落到15公尺下方的海岸岩石地面，消防人員到場救援時，發現他已無呼...

台中無照酒駕撞死大學生 死者母痛心毀2年輕人生

陳姓男大生8日遭酒駕撞死，肇事者和死者年紀相仿，陳母今天表示，雙重心痛，2個年輕人的人生就此毀了，她質疑是否取締酒駕的執...

酒後嫌友「嘴秋」暴怒 新北男持剪刀猛刺友頭部

新北市47歲游男昨晚與一群友人在八里區1間檳榔攤飲酒聊天，不料過程中游男與54歲陳男發生口角爭執，游男竟突然抓起桌上剪刀...

醫大生遭酒駕洗車工撞死 台中警今起連三天大執法

苗栗縣吳姓洗車工8日在台中西屯酒後開車，闖紅燈撞死騎機車外送的的陳姓醫大生，引發社會關注，台中市警局宣布，從今天起一連三...

酒駕與夫車上吵架 女子連撞7機車…送小孩回家重返現場

一名李姓女子昨晚9時許，在桃園連鎖KTV飲酒後，竟酒駕載著丈夫和孩子上路，卻在新北市鶯歌區鶯桃路閃神，一連撞倒路旁7台機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。