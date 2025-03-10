馬公五德一箱網養殖火警 濃煙綿延數公里
馬公市五德里一箱網養殖公司移工貨櫃屋今天下午大火，火勢凶猛濃煙綿延數公里。澎湖消防局出動多部消防車前往灌救，所幸及時獲得控制沒有人員傷亡，起火原因由火調人員釐清。
澎湖縣消防局下午3時20分接獲民眾報案，位於馬公五德里漁港旁一處箱網養殖公司移工貨櫃屋火警，火勢在風勢助長下一發不可收拾，濃煙密布綿延數公里，從馬公市區遠眺空中有如一條黑色長龍。
消防局出動第一救災救護大隊包括澎南、馬公，以及二大隊湖西、白沙分隊共7車13人，由一大隊副大隊長朱偉靖現場指揮搶救，現場包括2間移工使用貨櫃屋及浮動碼頭使用的浮筒起火燃燒，並波及停放一旁3輛機車。
消防人員部署多條水線搶救，火勢在下午4時5分撲滅，燃燒面積約60平方公尺，所幸無人員傷亡，起火原因及財物損失，由火災調查科調查釐清。
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