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醫大生遭酒駕洗車工撞死 台中警今起連三天大執法

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓洗車工8日在台中西屯酒後開車，闖紅燈撞死騎機車外送的的陳姓醫大生，引發社會關注，台中市警局宣布，從今天起一連三天執行全市取締酒駕專案勤務，尤其是針對深夜時段，加強取締酒後駕車執法作為，請市民務必守法，才能有更安全的交通環境。

台中市警局交通大隊表示，去年取締酒駕件數6905件，取締成效為六都第一，酒駕死亡事故人數也降低了44.1%。

依照交通部道安數據統計，台中市去年酒駕交通事故與前年比較，件數減少21件（-14.5%），死亡減少15人(-44.1%)，受傷減少196人(-13.8%)，酒駕防制已有一定成效。

另酒駕防制是全國各縣市都要重視的問題，以每10萬人口比較，台中市去年酒駕案件每10萬人死傷數為43.7人，於全國21縣市中（連江縣未達10萬人口不採計）排名第8低，僅次於台北市6.9人、新北市18.6人、高雄市24.1人、基隆市26.2人、金門縣31.2人、新竹市32人、宜蘭縣42.2人。

台中市交大指出，為持續強化執法及宣導作為，邁向交通事故零傷亡的願景，讓民眾有感，市警局針對酒駕強力執法，每月規劃執行取締酒駕勤務至少6-8次，並在重要節日及連續假期執行連續3日取締酒駕大執法；同時輔以精準執法，分析各分局易酒駕肇事與違規時段、路段，提供分局規劃勤務參考，防制酒後駕車肇事與強化執法作為。

交大提到，除規畫酒駕強力執法外，強化酒駕溯源專案、防制酒駕交通安全宣導等防制作為。針對酒後駕車肇事案件，依內政部警政署規定溯源到肇事者飲酒之營業場所，賦予業者社會責任共同防制酒駕。在防制酒駕多元宣導作為方面，持續結合社區、鄰里、機關、團體（社團）、學校共同辦理酒駕及各項交通安全宣導活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓醫大生8日騎機車在台中西屯區遭酒駕的吳姓洗車工撞死，台中市警局從今天開始，連續三天大執法。圖／台中市警局提供
陳姓醫大生8日騎機車在台中西屯區遭酒駕的吳姓洗車工撞死，台中市警局從今天開始，連續三天大執法。圖／台中市警局提供

交通事故 台中市 大執法 酒駕

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