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酒駕與夫車上吵架 女子連撞7機車…送小孩回家重返現場

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名李姓女子昨晚9時許，在桃園連鎖KTV飲酒後，竟酒駕載著丈夫和孩子上路，卻在新北市鶯歌區鶯桃路閃神，一連撞倒路旁7台機車後肇逃，事後才向到場員警坦承酒駕肇事，經測酒測值為0.22MG/L，警詢後依公共危險移送新北地檢署偵辦。

李女到案後，向警方供稱，案發時自己正與丈夫在車上吵架，一時分神才向右偏移撞上路旁機車，肇事後因孩子在後座哭鬧不止，才先將車開回家停放，安置好小孩後返回現場，向現場採證員警坦承犯行。

警方查出，李女案發前4小時前在桃園某KTV飲酒唱歌，席間喝了3瓶啤酒，仍選擇酒駕上路。目前警方已逐一聯繫受損機車車主製作筆錄，除將李女依公共危險罪送辦外，有關肇事逃逸部分，另依道路交通管理處罰條例予以舉發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名李姓女子昨晚酒駕載丈夫和孩子上路，於新北市鶯歌區一連撞倒路旁7台機車後肇逃，事後才向到場員警坦承酒駕肇事。記者蔣永佑／翻攝
一名李姓女子昨晚酒駕載丈夫和孩子上路，於新北市鶯歌區一連撞倒路旁7台機車後肇逃，事後才向到場員警坦承酒駕肇事。記者蔣永佑／翻攝

桃園 肇逃 酒駕

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