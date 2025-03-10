中壢機車鑰匙孔遭灌三秒膠氣炸 網友熱議「有人看不下去」
桃園市中壢區中園路二段的一條巷道，一輛普通重機車日前遭不明人士，在機車鑰匙孔灌三秒膠破壞，引發網友熱烈討論，警方今天下午表示，該輛機車鑰匙孔被灌膠狀物損毀，警方掌握一男子涉嫌，通知到案說明後依毀損罪嫌偵辦。
中壢警方表示，中壢文化所接獲田姓男子報案，指他在中園路二段巷道停放機車，遭人灌入膠狀物質毀損，損失約3000元。警方受理報案後，初步掌握一名男子涉嫌下手，目前已持續擴大調閱監視器，將通知該男子到案說明，依毀損罪嫌偵辦。
該機車停在巷道遭人灌三秒膠破壞PO網，引起網友熱議，網友表示，「太扯了！上班發現機車鎖頭被灌三秒膠，太缺德！找人開仍無法發動。車主也出面承認自己違規停紅線錯誤，寧願吃罰單，卻無法接受這種缺德手段。也有網友認為，或許機車長期違規，八成有人看不下去破壞車子。
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