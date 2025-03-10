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北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

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北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要7天 受害母反問檢方：頭七在台中辦嗎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓洗車工8日開車酒駕，撞死送外送的陳姓醫大生，吳被依公共危險致死罪送辦，地院已裁准收押嫌犯。但檢方初步相驗，指示對遺體作電腦斷層掃描（CT）釐清死因，其手續就要多花一周時間，受害者住北部，其母今受訪時反問檢方，「難道要我小孩在台中辦頭七嗎」，台中地檢署則回應，將儘速處理。

陳母表示，檢察官相驗時有告知，兒子需要照電腦斷層掃描，以釐清死因，但需要約一周時間，讓她很難過，「難道小孩頭七要在台中辦」，知道檢察官需要調查完整證據，但也希望檢方考慮家屬立場，讓家屬辦理後事。

陳母也呼籲，看到身邊人有酒駕行為時，要立即制止，需要集體良善的意識，才能讓酒駕奪命的案件不再發生。

台中地檢署表示，了解家屬的心情，將儘速協調相關單位，以利家屬後事辦理。

檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）高中肄業，素行不良，曾涉鬥毆案件遭判刑，曾三度無照駕駛被抓，吳避風頭到台中市洗車場工作，昨天凌晨3時許，酒後駕駛公司租賃的七人座廂型車，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生（22歲），陳男父母認屍時痛哭失聲，也痛批吳是「殺人凶手」，怨嘆「台灣酒駕奪命一再發生」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市吳姓洗車工8日酒駕撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓洗車工8日酒駕撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝

外送 大學生 車禍 酒駕

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