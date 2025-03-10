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天冷蒜價好 雲林蒜田被偷拔 看守黑狗竟被割喉慘死

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣是全國最大蒜頭產地，將於下月進入採收季節，今年因天氣冷，蒜頭生長慢，市場價格好，傳出有農民蒜田被偷採，鄰田的黑狗也疑被小偷割喉慘死，警方調查中。

莿桐鄉劉姓蒜農本月8日清晨巡視蒜田時，赫然發現位於虎尾鎮的蒜田被偷拔，損失約200多台斤，鄰田林姓農民養在田邊看守的黑狗也慘被割喉慘死，緊急向警方報案。

劉姓蒜農種植0.4公頃蒜頭近20年，去年同一塊蒜田才被竊賊偷採部分，沒想到今日又再度遇上蒜頭賊。

他表示，蒜頭通常在三月底進入產季，今年天氣較為寒冷，蒜頭生長速度較慢，預計四月初才要進入採收期，沒想到還沒成熟，就被竊賊偷拔，估計損失兩百多台斤、金額一萬多元。

林姓農民在鄰田飼養一隻黑狗，沒想到也慘遭竊賊毒手，他不敢置信竊賊手段殘忍，竟將黑狗割喉致死，他飼養黑狗多年，感情深厚，已將黑狗埋葬田邊。

劉姓農民為嚇阻竊賊再次上門，今已在田邊搭設帳篷，將於夜間加強巡視。

莿桐鄉長廖秋蓉今要求警方加強護蒜，甘西村長林建旭表示，目前濕蒜價格每台斤50、60元，還算不錯，部分蒜農已架設監視器，並加強夜間巡邏，防止宵小。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，今年冬天冷的時間比較久，蒜頭生長速度慢，目前市面上只有進口蒜頭，國產蒜頭數量少價格也較好。

雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭，鄰田看守的黑狗也慘遭毒手死亡，留下血跡斑斑。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭，鄰田看守的黑狗也慘遭毒手死亡，留下血跡斑斑。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，緊急在田間搭設帳篷加強巡邏。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，緊急在田間搭設帳篷加強巡邏。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉蒜農遭遇竊賊，損失約200多台斤蒜頭。記者陳雅玲／攝影

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