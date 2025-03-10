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女子涉酒駕撞倒鶯歌路邊7機車 肇逃後回現場自首

中央社／ 新北10日電

李姓女子昨天晚間駕車行經新北市鶯歌區鶯桃路時，撞倒路邊停車格內7輛機車。李女肇事逃逸，之後回到現場自首。警方經酒測發現李女酒精濃度超標，今天依公共危險罪嫌送辦。

新北市政府警察局三峽分局以訊息說明，昨天晚間9時23分獲報鶯歌區鶯桃路邊一排機車遭撞倒，員警到場處理時，李女返回現場並坦誠犯行。

李女稱，因為與丈夫吵架，導致她開車沒注意，向右偏移撞上路旁停放機車，且後座孩子哭鬧，她才會先將車輛開回家中附近停車場，安置孩子後回到現場。

警方溯源追查，發現李女昨天晚間5時許在桃園某連鎖KTV歡唱，喝了3瓶小鋁罐裝啤酒，晚間9時許返家途中發生車禍，經檢測李女呼氣酒精濃度達0.22mg/L，依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，另肇事逃逸部分，依道路交通管理處罰條例第62條第1項舉發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自首 車禍 酒駕

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