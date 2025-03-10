雲林蒜頭失竊、狗遭割喉喪命 警監視器追人

雲林縣劉姓蒜農8日到田間餵養狗時，發現狗被割喉喪命、2、300株蒜頭遭竊，初估損失新台幣1萬1000元，警方以監視器追人，並啟動護蒜專案。

雲林縣莿桐鄉長廖秋蓉今天在臉書（Facebook）貼文表示，莿桐的蒜頭再過20多天進入採收期，農友們辛苦呵護半年，終於可以銷售，但尚未完全成熟的蒜頭，竟然在田間被小偷率先竊取，因尚未「乾葉、收桿」還不能採收，風味和品質不佳，影響口感。

廖秋蓉說，劉姓蒜農在田間飼養一條狗，8日清晨去田間巡田水、順便餵狗時，發現狗被人割喉喪命、血濺四處，而田間2、300株蒜頭被偷，初估損失新台幣1萬1000元。

廖秋蓉感謝甘西村長林建旭，第一時間陪同劉姓蒜農報警，她希望警力可以加強巡邏，因為蒜頭屬於高經濟作物，採收期大概只有1個月，倘若蒜農夜間在田間守望遇到攜帶武器的竊賊，有潛在的生命危險。

虎尾警分局研判犯案時間為7日深夜到8日清晨，警方目前積極調閱監視器，鎖定可疑車輛和人士。即日起啟動護蒜專案，提高巡邏密度，同時警方也與轄區農民保持連繫，另結合守望相助巡守隊，共同執行防竊專案勤務加強各項防竊措施。

雲林縣警察局呼籲，民眾若發現有可疑人士在農田間徘徊，務必提高警覺，並打110或派出所電話，杜絕宵小可乘之機。