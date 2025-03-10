男與家人爭吵失聯臉書貼喪氣文 警墓地前發現

台南一名男子昨晚與家人爭吵後離家找不到人，昨晚臉書PO文顯示情緒低落，親友看到訊息到派出所報案，警方調閱監視畫面顯示，男子開車到新化分局轄區失蹤。人命關天，員警漏夜到最後現蹤的山區尋找，及時在大片公墓空地發現轎車中的男子，救回一命。

家屬很感謝員警努力找人、不因只有網路留言就不以為意。警方指出，還好男子的家人親友有警覺、發現不對勁很快就報案，基層員警沒有不當一回事可是盡力協尋，值得嘉獎。

新化分局防治組長王冠雄表示，分局接獲男子戶籍地警方轉報後，立即啟動緊急協尋，調閱失蹤人手機及車輛動態軌跡、查訪親友，發現男子獨自駕車至山上區184線後即無蹤跡。

王冠雄表示，分局立即派員搜尋，山上分駐所巡佐林世賢、警員蘇楷崴駕巡邏車到山上區舊178甲線旁產業道路找人，路過大片墓地區認為地點偏僻、無尾小路很多，晚上平常沒人會來，決定開車進入墓區尋找，最後果然發現男子所駕車輛。

分局長蘇有義肯定員警掌握轄區狀況，展現團隊合作、發揮視民如親精神，千鈞一髮之際成功挽救生命值得嘉勉。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980