影／長者拄拐杖緩緩過無號誌馬路 暖警一步步跟隨守護
台南市一名阿嬤昨天晚間拄拐杖要走過東區崇善七街沒有紅綠燈號誌的馬路斑馬線，轄區第一警分局德高派出所警員李泰誠見狀，亦步亦趨地緩緩跟在阿嬤身後，守護阿嬤安全；之後阿嬤不斷點頭致謝，李也不斷回禮，網友拍下畫面PO上網路，直呼「警察好暖」！
另外，昨天下午1時許，73歲王姓老翁出門就忘了怎麼回家，在台南市東門路三段273巷內徬徨徘徊，民眾好心關切，王不斷詢問「這是哪裡、我想回家」；民眾協助報警，轄區第一警分局後甲派出所警員蔣岳軒、吳宗翰趕往，發現老翁無法說出住家地址、聯絡電話。
警員先安撫王姓老翁，表示會讓他平安回家，並發現他手上愛心手鍊，記載他的身分與家人聯繫方式；警員眼見天氣炎熱，先以巡邏車將王載回派出所休息，隨後聯絡上王的兒子。家屬趕到後，表示父親一早出門就沒有回家，正在焦急，感謝員警協助。
第一分局呼籲，家中如有年邁長輩，應多加留意其生活起居及出入動向，應避免獨自外出，選擇以陪同外出方式保護其安全；若為獨居長者，應與長者保持互動聯繫。另建議可向當地社福單位申請配發愛心手鍊或於隨身物品上懸吊防水卡片，以便聯繫家人，儘快協助返家。
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