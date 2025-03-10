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22歲藥頭橫行南投販毒恐嚇 刑警大隊破犯罪集團

中央社／ 南投縣10日電

南投縣警察局刑警大隊接獲情資指販毒集團在南投市、名間鄉等地販售毒品愷他命等，逮捕以22歲魏姓藥頭為首集團，全案依毒品、恐嚇取財、組織犯罪等罪嫌法辦，已由檢方起訴。

南投縣警察局今天發布新聞稿表示，刑警大隊科偵隊接獲情資，發現有縣民遭幫派吸收，並利用年輕人組成販毒集團，在南投市、名間鄉等地販售毒品愷他命、毒品咖啡包等違禁物，甚至22歲魏姓藥頭還率幫派分子多次對他人暴力恐嚇、索討金錢，嚴重影響地方治安。

南投縣警察局指出，經聲請拘票及搜索票，搜索65處逮捕魏姓主嫌等48人不法組織，並查扣愷他命21包、毒咖啡90包、毒品哈密瓜錠10片等，總計第2、第3、第4級毒品共273.95公克，及霰彈槍子彈3發、本票44張、手機17支、現金新台幣5萬9600元、1輛汽車等贓證物。

南投縣警察局長謝宗宏說，全案依刑法恐嚇取財、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，已由南投地方檢察署提起公訴；網路販毒具高度隱密性，販毒者利用此特性建立特殊販毒網絡，警方會持續徹底掃蕩網路販毒，為南投縣營造良好治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

南投縣 毒品 販毒

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