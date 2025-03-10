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台南市北、東、中西、安南區 從早到晚4車禍撞不停

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市北區、東區、中西區、安南區昨天從早到晚，東、南、西、北接連發生4場車禍，共造成6人受傷，但均無生命危險，4起事故8名駕駛均未酒駕；其中有駕駛違規的部分，警方已開出罰單，相關車禍詳細肇事原因仍待交通分隊分析鑑定釐清。

昨天凌晨零時許，32歲鄧姓女子開車行駛台南市中西區海安路北向南至郡緯街口時直接迴轉，對向28歲林姓女子騎乘重機行駛海安路南向北直行時，閃避不及發生碰撞，林女多處骨折送成大醫院診治，所幸無生命危險，雙方駕駛人均無酒駕。

昨天傍晚6時許，73歲王姓男子開車沿安南區安明路一段北往南方向行駛，行經安明路、府安路口後疑似未注意車前狀況，不慎擦撞34歲陳姓男子轎車後，王的車輛失控撞上分隔島，手臂骨折意識清楚，送往奇美醫院治療，陳未受傷，雙方當事人無酒駕。

昨天晚間10時許，35歲湯姓男子開車沿公園路南向北直行至公園北路口時，闖紅燈撞上由公園北路東向西直行的轎車，雙方駕駛身體擦挫傷，但均無酒駕；2人送醫治療，警方先對闖紅燈駕駛開出1800元罰單。

昨天晚間10時許，54歲黃姓男子開休旅車沿中華東路一段內側車道南往北行駛，至東平路口時左轉，當時52歲楊姓計程車司機沿中華東路一段北往南一般車道直行，直直撞上黃的轎車，導致計程車翻覆，雙方駕駛均受傷，均無酒駕，楊姓司機送成大醫院治療。

由於東區車禍畫面驚悚，許多網友紛紛放上threads，指出「台南東區中華東路發生嚴重車禍」，「真的奉勸開黑車的駕駛不要在夜晚左轉，在夜晚路燈不充足的路段真的遠遠完全看不到」、「台南很多車禍都是駕駛不守規矩發生的，台南各種三寶真的多」。

「大家都在罵小黃，那我來罵一下小黑好了，到底左轉不看是怎樣，眼睛沒在用就賣掉，我永遠記得當初我直行綠燈就是左轉車沒在看直接撞我害我斷了一條腿」、「去年10月中我也發生了一樣的事，我直行、左轉車直接左轉，導致我現在還在做物理治療跟回診」。

昨天4場車禍共造成6人受傷，警方提醒，駕車迴轉前應注意並禮讓往來人車，行經路口時務必遵守交通號誌並減速慢行，以保障自己及其他用路人的安全，相關車禍詳細肇事原因待交通分隊分析鑑定釐清。

73歲王姓男子開車不慎擦撞34歲陳姓男子轎車後，王的車輛失控撞上分隔島。記者袁志豪／翻攝
73歲王姓男子開車不慎擦撞34歲陳姓男子轎車後，王的車輛失控撞上分隔島。記者袁志豪／翻攝
73歲王姓男子開車不慎擦撞34歲陳姓男子轎車後，王的車輛失控撞上分隔島。記者袁志豪／翻攝
73歲王姓男子開車不慎擦撞34歲陳姓男子轎車後，王的車輛失控撞上分隔島。記者袁志豪／翻攝
54歲黃姓男子開車至路口左轉，52歲楊姓計程車司機直直撞上黃的轎車後翻車。記者袁志豪／翻攝
54歲黃姓男子開車至路口左轉，52歲楊姓計程車司機直直撞上黃的轎車後翻車。記者袁志豪／翻攝
35歲湯姓男子開車闖紅燈撞上直行轎車，雙方駕駛身體擦挫傷，但均無酒駕。記者袁志豪／翻攝
35歲湯姓男子開車闖紅燈撞上直行轎車，雙方駕駛身體擦挫傷，但均無酒駕。記者袁志豪／翻攝
35歲湯姓男子開車闖紅燈撞上直行轎車，雙方駕駛身體擦挫傷，但均無酒駕。記者袁志豪／翻攝
35歲湯姓男子開車闖紅燈撞上直行轎車，雙方駕駛身體擦挫傷，但均無酒駕。記者袁志豪／翻攝
35歲湯姓男子開車闖紅燈撞上直行轎車，雙方駕駛身體擦挫傷，但均無酒駕。記者袁志豪／翻攝
35歲湯姓男子開車闖紅燈撞上直行轎車，雙方駕駛身體擦挫傷，但均無酒駕。記者袁志豪／翻攝
54歲黃姓男子開車至路口左轉，52歲楊姓計程車司機直直撞上黃的轎車後翻車。記者袁志豪／翻攝
54歲黃姓男子開車至路口左轉，52歲楊姓計程車司機直直撞上黃的轎車後翻車。記者袁志豪／翻攝
73歲王姓男子開車不慎擦撞34歲陳姓男子轎車後，王的車輛失控撞上分隔島。記者袁志豪／翻攝
73歲王姓男子開車不慎擦撞34歲陳姓男子轎車後，王的車輛失控撞上分隔島。記者袁志豪／翻攝
32歲鄧姓女子開車在路上直接迴轉，對向28歲林姓女子騎乘重機行駛海安路南向北直行時，閃避不及發生碰撞。記者袁志豪／翻攝
32歲鄧姓女子開車在路上直接迴轉，對向28歲林姓女子騎乘重機行駛海安路南向北直行時，閃避不及發生碰撞。記者袁志豪／翻攝
54歲黃姓男子開車至路口左轉，52歲楊姓計程車司機直直撞上黃的轎車後翻車。記者袁志豪／翻攝
54歲黃姓男子開車至路口左轉，52歲楊姓計程車司機直直撞上黃的轎車後翻車。記者袁志豪／翻攝

台南 車禍 酒駕 闖紅燈

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