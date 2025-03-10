新北女開車左轉猛撞重機 騎士噴飛10公尺畫面曝光

新北市37歲范姓女子今天上午開車沿三重區龍門路行駛欲左轉公園街時，對向1輛由20歲林男騎乘的黃牌大型重機行經，見狀煞車不及直接撞上。林男噴飛10公尺倒地不起，范女車輛隨後失控撞上路邊民宅柱子。林男頭部撕裂傷送醫，肇事原因待查。

據了解，肇事的37歲范女今天上午開車要載小孩去上課，沿三重區龍門路三和路方向欲左轉公園街時，對向車道騎乘黃牌大型重機的20歲林男行經，見范女要左轉時已煞車不及，雙方就在路口發生碰撞，林男噴飛約10公尺重摔倒地。