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新北女開車左轉猛撞重機 騎士噴飛10公尺畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市37歲范姓女子今天上午開車沿三重區龍門路行駛欲左轉公園街時，對向1輛由20歲林男騎乘的黃牌大型重機行經，見狀煞車不及直接撞上。林男噴飛10公尺倒地不起，范女車輛隨後失控撞上路邊民宅柱子。林男頭部撕裂傷送醫，肇事原因待查。

據了解，肇事的37歲范女今天上午開車要載小孩去上課，沿三重區龍門路三和路方向欲左轉公園街時，對向車道騎乘黃牌大型重機的20歲林男行經，見范女要左轉時已煞車不及，雙方就在路口發生碰撞，林男噴飛約10公尺重摔倒地。

警方及救護人獲報趕抵，發現林男意識模糊、頭部撕裂傷，所幸送醫後已恢復意識並無生命危險。警方對范女進行酒測發現她並未喝酒，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。

范女駕駛白色轎車左轉時與重機發生碰撞，騎士噴飛10餘公尺。記者黃子騰／翻攝
范女駕駛白色轎車左轉時與重機發生碰撞，騎士噴飛10餘公尺。記者黃子騰／翻攝
范女駕駛白色轎車左轉時與重機發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
范女駕駛白色轎車左轉時與重機發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
范女車輛撞擊後再撞上路旁民宅柱子。記者黃子騰／翻攝
范女車輛撞擊後再撞上路旁民宅柱子。記者黃子騰／翻攝

三重 車禍 重機

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