中壢這路口彎道10天3車禍4傷 網友諷「知名撞車景點」
桃園市中壢區往平鎮方向的環北路、興和路口轉彎處，繼昨天早上撞毀路樹車禍、昨晚又發生賓士轎車、機車相撞車禍，10天內連續3起車禍事故4傷，引起網友熱議，劉姓市民今天上午批評「太離譜，昨早上撞樹、晚上撞車」，中壢網友更諷刺該彎路口是「中壢知名撞車景點」！
中壢區環北路、興和路口旁的轉彎路段，昨天早上發生59歲許男駕駛賓士轎車失控自撞路樹車禍，造成2傷，未料昨晚再傳車禍！警方表示，45歲外送人員陳男騎乘普重機車由中壢往平鎮方向直行，行經環北、興和路口轉彎處，59歲任姓女子駕駛賓士轎車自興和路巷口駛出，兩車發生車禍撞擊，陳男機車滑倒內側車道，身體擦挫傷，警方檢測2人酒測值均為0，肇事原因和肇責進一步調查釐清。
該起車禍發生後，網友將車禍影片PO網，引起網友熱議，網友說「早上才撞樹、晚上又撞車」、「中壢知名撞車景點」！也有網友說，那裡轉彎有點不走，但不至於直直去撞樹，卻要注意右邊巷子（興和路）出來的車子。也有網友建議，「應該設個紅綠燈」。
中壢警方表示，用路人行經環北路（往平鎮方向）該轉彎路段，請注意彎道前興和路匯入車輛，要減速慢行看清有無來車或行人，針對該路段10天發生3起車禍意外，警方建議增設反光鏡或號誌，增加用路人安全。
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