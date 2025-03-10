影／台中男西屯摩鐵開毒趴 包廂丟10萬氣砸店7人送辦

台中市蔡姓男子等人今天凌晨在西屯區一間汽車旅館開毒趴，因蔡離開後發現，疑在包廂內丟失10萬元現金，蔡返回包廂要同行友人給交代時，氣憤的砸毀現場電視、玻璃桌等物品，警方出動快打到場，查獲空氣槍、少量K他命等毒品，警詢後依毀損、毒品等罪送辦。

第六警分局在今天凌晨1時許獲報，西屯區惠民路一間汽車旅館有糾紛案件，分局出動快打警力15網38人到場處理，現場帶回涉案蔡姓男子（33歲）等7人，其中翁姓男子（45歲）涉嫌詐欺等罪，已被台中等6地法院發布通緝，查獲一把空氣槍、k他命約11餘克，全案警詢後依毒品、毀損等罪，移送法辦。

經查，蔡姓男子與洪姓男子（27歲）等6人，今天凌晨在該間汽車旅館的KTV包廂內開毒趴，同包廂內還有林姓服務生（29歲），蔡男先離開包廂後，發現包包內短少10萬元現金，蔡男返回包廂內質問，還氣得在包廂內砸毀電視、玻璃桌，業者趕緊報案。

第六警分局長周俊銘強調，對於任何可能危害公共安全、鬧事鬥毆及影響社會秩序的行為，警方均依法嚴懲送辦，絕不寬貸，以確保民眾安居樂業的生活環境。

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