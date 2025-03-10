台61林口段上午嚴重車禍 大貨車追撞5車驚悚畫面曝光
新北市台61線快速道路今天上午發生嚴重車禍。41歲王男駕駛大貨車行經林口區台61線與東華路口時，未注意到前方已紅燈追撞前方2輛小貨車及3輛轎車，導致1輛載運漂白水的小貨車遭撞毀洩漏滿地。所幸僅王男輕傷無大礙，車禍原因仍待釐清。
據了解，林口警方今天上午8時許接獲報案，在林口區台61線與東華路口發生多車事故，還有不明液體洩漏。警方與消防人員獲報到場，發現1輛大貨車追撞停等紅燈的2輛小貨車及3輛轎車。其中1輛小貨車載運之的漂白水罐因遭撞擊破裂，大量漂白水灑落於地面。
肇事的大貨車王姓駕駛輕傷不願就醫，消防人員以水柱將漂白水沖散後已無危險性。肇事的大貨車駕駛王男向警方表示因未注意到前方紅燈，發現時已來不及煞車因而肇事，警方經酒測後6名駕駛均未喝酒，確切車禍原因仍待調查。
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