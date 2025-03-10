台61林口段上午嚴重車禍 大貨車追撞5車驚悚畫面曝光

新北市台61線快速道路今天上午發生嚴重車禍。41歲王男駕駛大貨車行經林口區台61線與東華路口時，未注意到前方已紅燈追撞前方2輛小貨車及3輛轎車，導致1輛載運漂白水的小貨車遭撞毀洩漏滿地。所幸僅王男輕傷無大礙，車禍原因仍待釐清。

據了解，林口警方今天上午8時許接獲報案，在林口區台61線與東華路口發生多車事故，還有不明液體洩漏。警方與消防人員獲報到場，發現1輛大貨車追撞停等紅燈的2輛小貨車及3輛轎車。其中1輛小貨車載運之的漂白水罐因遭撞擊破裂，大量漂白水灑落於地面。