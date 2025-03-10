快訊

金融大老鄭貞茂背癌妻偷吃 每周4次「孫悟空棒打白骨精」鹹濕簡訊曝光

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

台61林口段上午嚴重車禍 大貨車追撞5車驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市台61線快速道路今天上午發生嚴重車禍。41歲王男駕駛大貨車行經林口區台61線與東華路口時，未注意到前方已紅燈追撞前方2輛小貨車及3輛轎車，導致1輛載運漂白水的小貨車遭撞毀洩漏滿地。所幸僅王男輕傷無大礙，車禍原因仍待釐清。

據了解，林口警方今天上午8時許接獲報案，在林口區台61線與東華路口發生多車事故，還有不明液體洩漏。警方與消防人員獲報到場，發現1輛大貨車追撞停等紅燈的2輛小貨車及3輛轎車。其中1輛小貨車載運之的漂白水罐因遭撞擊破裂，大量漂白水灑落於地面。

肇事的大貨車王姓駕駛輕傷不願就醫，消防人員以水柱將漂白水沖散後已無危險性。肇事的大貨車駕駛王男向警方表示因未注意到前方紅燈，發現時已來不及煞車因而肇事，警方經酒測後6名駕駛均未喝酒，確切車禍原因仍待調查。

大貨車追撞停等紅燈的5車。記者黃子騰／翻攝
大貨車追撞停等紅燈的5車。記者黃子騰／翻攝
消防人員以水柱沖洗路面上的漂白水。記者黃子騰／翻攝
消防人員以水柱沖洗路面上的漂白水。記者黃子騰／翻攝
載運漂白水的小貨車被撞後漂白水罐破裂洩漏滿地。記者黃子騰／翻攝
載運漂白水的小貨車被撞後漂白水罐破裂洩漏滿地。記者黃子騰／翻攝
大貨車追撞前方停等紅燈的5輛車輛。記者黃子騰／翻攝
大貨車追撞前方停等紅燈的5輛車輛。記者黃子騰／翻攝

林口 紅燈 車禍

延伸閱讀

高雄大貨車勾到電線「碰」電杆倒地 台電說話了

影／高雄毒駕男追撞停紅燈轎車 警懷疑他還是販毒「小蜜蜂」

苗栗苑裡台61線、140縣道路口 機車騎士追撞大貨車身亡

國1北上台中路段3大貨車和1轎車連環撞 「紫爆」回堵1公里

相關新聞

台61林口段上午嚴重車禍 大貨車追撞5車驚悚畫面曝光

新北市台61線快速道路今天上午發生嚴重車禍。41歲王男駕駛大貨車行經林口區台61線與東華路口時，未注意到前方已紅燈追撞前...

新北女開車左轉猛撞重機 騎士噴飛10公尺畫面曝光

新北市37歲范姓女子今天上午開車沿三重區龍門路行駛欲左轉公園街時，對向1輛由20歲林男騎乘的黃牌大型重機行經，見狀煞車不...

中壢這路口彎道10天3車禍4傷 網友諷「知名撞車景點」

桃園市中壢區往平鎮方向的環北路、興和路口轉彎處，繼昨天早上撞毀路樹車禍、昨晚又發生賓士轎車、機車相撞車禍，10天內連續3...

影／台中男西屯摩鐵開毒趴 包廂丟10萬氣砸店7人送辦

台中市蔡姓男子等人今天凌晨在西屯區一間汽車旅館開毒趴，因蔡離開後發現，疑在包廂內丟失10萬元現金，蔡返回包廂要同行友人給...

雲林轎車自撞波及路邊車輛 車上3人竟若無其事落跑

雲林縣二崙鄉湳仔路昨天下午5時多發生轎車自撞事故，波及路邊一輛轎車及多個花盆，肇事駕駛與車上2名乘客下車後，竟在眾目睽睽...

台中妙齡女開毒趴暴斃亡 同行男友有逃亡之虞遭羈押

台中市王姓男子、張姓女子5日入住北屯區一間汽車旅館，疑在房間內開毒趴發生性行為，王男隔日上午發現張女已無生命跡象，送醫不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。