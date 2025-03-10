雲林轎車自撞波及路邊車輛 車上3人竟若無其事落跑

雲林縣二崙鄉湳仔路昨天下午5時多發生轎車自撞事故，波及路邊一輛轎車及多個花盆，肇事駕駛與車上2名乘客下車後，竟在眾目睽睽下若無其事丟下車子步行離開現場，西螺警分局表示，已循線找到車主，正在釐清事故原因及肇事者。

有民眾在臉書二崙人讚出來社群貼出多張照片，指該肇事車輛涉嫌肇事逃逸，「雖然沒撞到人，但是損毀不少東西，有本事飆車就要有本事承擔」，並附上肇事過程影片。

影片中可見肇事白色車輛自撞圍牆後，先撞上路旁花盆、黑色轎車後，停在路中央，附近住戶跑到屋外查看，沒想到肇事駕駛及2名乘客下車後，竟若無其事在眾目睽睽下逃逸。