台中妙齡女開毒趴暴斃亡 同行男友有逃亡之虞遭羈押

台中市王姓男子、張姓女子5日入住北屯區一間汽車旅館，疑在房間內開毒趴發生性行為，王男隔日上午發現張女已無生命跡象，送醫不治，警方當日要聯絡王男時，一度行方不明，檢方開拘票抓人，依過失致死、毒品等罪，8日聲押王男獲准。

經查，王姓男子（43歲）與張姓女子（27歲）在5日晚間入住汽車旅館，6日上午10時許，王男向消防局報案求助，張女躺在床上昏迷，「一動也不動」，張女經送醫後仍不治。

警方到場採證，房間內有8包毒品咖啡包，其中有6包已吸食，棄置在垃圾桶內，另外還有2包約10多克沒有吸食。

警方在6日傍晚要聯絡王男時，王男行方不明，因張女死因不明，加上7日檢察官要司法相驗，釐清死因，檢警擔心王男有逃亡之虞，檢察官在6日晚間即開出拘票，拘提王男到案，檢方以有逃亡之虞，在8日向台中地院聲請羈押獲准。

因張女在7日進行司法相驗時，死因仍不明，檢方安排本周解剖複驗，以釐清死因，全案將依過失致死、毒品等罪偵辦。

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