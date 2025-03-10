影／台中翁借錢高雄女友娶媳婦？一年齡破綻警識破阻詐

台中市七旬陳姓老翁在上月底前往銀行要匯款30萬元，宣稱是要借錢給高雄的林姓女友娶媳婦之用，因轉帳帳戶非林女所有，行員通報警方到場，警方關心時發現，陳翁稱林女住在高雄，且未見過面，甚至年齡僅約20、30歲，判斷陳翁已遭詐騙，連忙規勸打消陳翁匯款念頭。

第三警分局健康所警員黃維毅、許銘儒在上月底接獲轄區彰化銀行通報，七旬陳姓老翁疑遭歹徒詐騙，欲匯款30萬元到他人的帳戶，但帳戶所有人與陳翁宣稱要借錢的人不同。

警方到場關心時，陳翁表示，因高雄的林姓女友人的兒子要結婚，需要資金辦婚禮，因此要借錢。

警方再關心，是否有見過林女，陳翁則支吾其詞，還指著銀行內懸掛的布條說「165、詐騙集團，我都知道」，不過卻不願意提供近期與林女見面的時間，以及雙方的對話紀錄，但卻不小心脫口向警員說「她的年紀跟你差不多」。

警員判斷，陳翁應是遭詐騙，開始向陳翁說明相關的詐騙手法，陳翁隨後即打消匯款念頭，匆匆離開銀行。