影／台中翁借錢高雄女友娶媳婦？一年齡破綻警識破阻詐
台中市七旬陳姓老翁在上月底前往銀行要匯款30萬元，宣稱是要借錢給高雄的林姓女友娶媳婦之用，因轉帳帳戶非林女所有，行員通報警方到場，警方關心時發現，陳翁稱林女住在高雄，且未見過面，甚至年齡僅約20、30歲，判斷陳翁已遭詐騙，連忙規勸打消陳翁匯款念頭。
第三警分局健康所警員黃維毅、許銘儒在上月底接獲轄區彰化銀行通報，七旬陳姓老翁疑遭歹徒詐騙，欲匯款30萬元到他人的帳戶，但帳戶所有人與陳翁宣稱要借錢的人不同。
警方到場關心時，陳翁表示，因高雄的林姓女友人的兒子要結婚，需要資金辦婚禮，因此要借錢。
警方再關心，是否有見過林女，陳翁則支吾其詞，還指著銀行內懸掛的布條說「165、詐騙集團，我都知道」，不過卻不願意提供近期與林女見面的時間，以及雙方的對話紀錄，但卻不小心脫口向警員說「她的年紀跟你差不多」。
警員判斷，陳翁應是遭詐騙，開始向陳翁說明相關的詐騙手法，陳翁隨後即打消匯款念頭，匆匆離開銀行。
第三警分局長謝有筆呼籲，詐騙手法層出不窮，詐騙集團常透過網路交友培養感情，再以各種理由要求交付財物，民眾需要謹慎對待自身財務，對於不熟識或陌生人提出的借款要求必須保持高度警覺，切勿輕信來路不明的投資、借款或愛情承諾，如有任何疑慮，可直接撥打「110」報案專線、「165」反詐騙專線諮詢求證，以免辛苦積蓄成為詐騙集團的囊中物。
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