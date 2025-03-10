高雄公寓一樓燒金紙惹4樓7旬婦不開心 猛丟磚頭被送醫

高雄市苓雅區77歲曾姓老婦人昨晚不滿住家公寓1樓有人燒金紙，空中飄散煙味，憤而從頂樓撿拾磚塊猛朝樓下丟擲，鄰居紛紛閃避，幸無人受傷；警消獲報到場，認曾婦丟磚行為危害他人安全，因曾婦情緒不穩，將她強制送醫治療。

苓雅警分局指出，昨晚8時40分許接獲廣州二街住戶通報，指樓上有鄰居朝馬路丟磚頭，警方隨即趕抵現場。

警方到場了解，家住4樓的曾姓老婦因不滿鄰居在一樓燒金紙，煙味四處飄散，憤而跑到頂樓撿拾磚塊朝樓下丟擲，所幸無人受傷。

由於曾婦情緒不穩，在警方和救護員陪同下，先將她強制送醫治療；事後將她帶返所釐清原因。

警方檢視現場畫面，確認曾婦有丟擲磚塊行為，認定曾婦行為已違反社會秩序維護法第63條第1項第4款規定「投擲有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，警詢後，全案送法院裁定。

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