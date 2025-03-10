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台東男子沉迷垂釣忘了時間 漲潮受困沙洲急求救

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣陳姓男子今晨單獨前往海邊垂釣，漲潮後發現受困沙洲無法自行上岸，急忙打電話求救，台東縣消防局派遣台東消防分隊及台東警、義消、船艇前往救援，以浮水繩將受困者牽引脫困。消防局說，男釣客不須送醫，驚險完成救援任務。

上午8點左右，消防局指揮中心接獲報案指稱，台東市活水湖附近海邊一處沙洲有民眾受困，出動警消10人、消防車4輛及船艇1艘前往救援。

救難人員發現，陳姓釣客（36歲）因漲潮因素無法涉水上岸，受困距離海堤約30公尺遠沙洲，消防員攜帶救生衣、頭盔及浮水繩索等器具前往救援，陳男在2人協同保護下順利上岸。

消防局呼籲，民眾前往海邊釣魚或從事其他水上活動，應結伴同行並注意自身防護裝備及海浪浪況，務必注意天候變化，並選擇安全的地點。若發生緊急狀況，請立即撥打119求救，確保自身安全。

陳姓男釣客單獨前往台東市外海釣魚，受困30公尺外沙洲無法上岸，消防局人員以浮水繩將受困者牽引脫困。圖／台東縣消防局提供
陳姓男釣客單獨前往台東市外海釣魚，受困30公尺外沙洲無法上岸，消防局人員以浮水繩將受困者牽引脫困。圖／台東縣消防局提供
陳姓男釣客單獨前往台東市外海釣魚，受困30公尺外沙洲無法上岸，消防局人員以浮水繩將受困者牽引脫困。圖／台東縣消防局提供
陳姓男釣客單獨前往台東市外海釣魚，受困30公尺外沙洲無法上岸，消防局人員以浮水繩將受困者牽引脫困。圖／台東縣消防局提供

台東 消防員 漲潮

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